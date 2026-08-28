Narin Güran belgeseline soruşturmada MASAK devrede: 31 kişinin finansal hareketleri istendi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Narin Güran cinayetini ve yargılama sürecini konu alan “Şeytantepe” belgeseline ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nın belgesel hakkındaki şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yazı gönderildi.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında 31 kişinin tüm finansal hareketlerinin tespit edilerek kendisine bildirilmesini istedi.

Soruşturmanın, Narin Güran cinayetine ilişkin yargılama süreci hakkında yürütüldüğü öne sürülen “dezenformasyon faaliyetleri” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamaları kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.

MASAK incelemesiyle söz konusu kişilerin bağlantılarının ve para hareketlerinin yanı sıra, savcılığın “dezenformasyon faaliyetleri” olarak nitelendirdiği faaliyetlerin olası finansal boyutunun da araştırılacağı kaydedildi.

Elde edilecek yeni delil ve tespitlere göre soruşturmanın kapsamının genişletilebileceği ve hakkında işlem yapılacak kişi sayısının değişebileceği belirtildi.

'Şeytantepe' belgeseli

140journos tarafından yayımlanan “Şeytantepe” adlı belgeselde Narin Güran cinayeti ve ardından yürütülen soruşturma ile yargılama süreci ele alınmıştı.

Belgeselde Narin Güran’ın babası Arif Güran ve bazı aile üyelerinin yanı sıra gazeteciler, adli bilişim uzmanları ve davada görev alan avukatların değerlendirmelerine yer verilmişti.

8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024’te Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolmuş, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde ölü bulunmuştu.

Cinayete ilişkin davada Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Narin’in cansız bedenini dere yatağına taşıdığını kabul eden Nevzat Bahtiyar ise yeniden yargılandığı davada “kasten öldürmeye yardım” suçundan 17 yıl hapis cezası almıştı.

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