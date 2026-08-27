Narin Güran cinayetinde 'faili meçhul' başvurusu reddedildi

Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinin üzerinden 2 yıl geçti.

Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet, cesedi taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar ise 17 yıl hapis cezası almıştı.

Davayla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Güran ailesi, cinayetin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvuruda bulunmuştu.

Adalet Bakanlığınca yapılan değerlendirme sonucunda, cinayetin "faili meçhul" kapsamında yeniden ele alınmasını gerektirecek yeni ve somut herhangi bir olguya ulaşılamadığı gerekçesiyle başvuru kabul edilmedi.

Değerlendirmede, cinayetin "failin bilinmemesi" ile "cinayetin bütün ayrıntılarının bilinmemesi" hususlarının birbirinden farklı hukuki ve maddi durumlar olduğu belirtildi.

Ayrıca söz konusu cinayete ilişkin yargı süreci yürütülerek, bazı sanıklar hakkında mahkumiyet kararı verilmesi ve mahkumiyet hükümlerinin Yargıtay tarafından onanmış olması, başvurunun ret gerekçeleri arasında yer aldı.

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