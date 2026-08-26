Narin Güran cinayetinin anlatıldığı 'Şeytantepe' belgeseline soruşturma başlatıldı

140 Journo's ekibinin hazırladığı Narin Güran cinayetine ilişkin ‘Şeytantepe’ belgeseli hakkında, soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında soruşturma başlatıldı. Belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişiler ile bu kişiler arasındaki para hareketleri mercek altına alındı.

DHA’nın haberine göre, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi, Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve cansız bedeni 8 Eylül 2024’te dere yatağında çuvalda bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin tüm süreci anlatan Şeytantepe belgeseli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada Youtube'da yayınlanan belgesel, kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişiler ile bu kişiler arasındaki para hareketleri mercek altına alındı. Kesinleşmiş yargı kararını ve soruşturmada görev yapan jandarma personeli ile adli makamları hedef alan faaliyetlerin bağlantılarının da araştırıldığı kaydedildi.

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