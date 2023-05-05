Napoli 33 yılın ardından şampiyon oldu: 1 kişi hayatını kaybetti, 200'ü aşkın kişi yaralandı

Napoli, 33 yıl aradan sonra Serie A'da şampiyon oldu. Şampiyonluk kutlamaları sırasında ağır yaralanan bir taraftar hayatını kaybetti. Kutlamalarda 200'ü aşkın kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Sputnik'in haberine göre, dün şehirde gerçekleştirilen kutlamalarda açılan ateş sonucu yaralanarak hastaneye kaldıran 26 yaşındaki bir taraftar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İtalyan basınının aktardığına göre, aynı olayda 3 kişinin daha ağır yaralandığı bildirildi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden taraftarın yerel bir çeteyle bağlantılı olduğu aktarılırken, polisin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.

La Stampa gazetesi ise kutlamalar sırasında bıçak yaralanmaları, havai fişek yanıkları ve işaret fişeklerinin neden olduğu astım krizleri nedeniyle 200'den fazla kişinin bir gecede hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Maradona'dan sonra ilk şampiyonluk

Serie A'nın 33. haftasında Napoli, deplasmanda Udinese ile 1-1 berabere kalarak, sezonun bitimine 5 hafta kala en yakın takipçisi Lazio'nun 16 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. Böylelikle Napoli, lig tarihindeki 3. şampiyonluğu elde etti.

Napoli, Serie A'da son olarak 1989-1990 sezonunda şampiyon olurken, ilk şampiyonluğunu ise 1986-1987 sezonunda kazanmıştı.

Napoli'nin önceki iki şampiyonluğunun mimarı ise 1984 ile 1991 yılları arasında forma giyen Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona olmuştu. Bu sezon gelen şampiyonluk, Maradona'dan sonra ilk, toplamda ise 3. şampiyonluk oldu.