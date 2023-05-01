Futbolcuların dolandırıldığı olaya dair Denizbank'tan açıklama

Denizbank’ın şube müdürü Seçil Erzan’ın aralarında futbol dünyasının tanınmış isimleri Fatih Terim ile Selçuk İnan, Arda Turan, Emre Belözoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda varlıklı kişiyi 80 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmada gündeme gelen iddialarla ilgili açıklama yapan Denizbank, iddia edilen “özel fon” işlemlerinin gayri resmi yöntemlerle yapıldığını duyurdu.

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre, bankanın açıklamasında dolandırılanların bazılarının sunduğu delilin, Erzen’in düzenlendiği belirtilen A4 kâğıtlarda yazılı olan tutarlar olduğuna da dikkat çekildi.

Banka açıklamasında, 7 Nisan 2023’te bankaya ulaşan ilk şikâyet üzerine Teftiş Kurulu’nun Levent Büyükdere Şube Müdürü Seçil Erzan hakkında inceleme belirtilerek, “Aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu kişiye ulaşılamaması dolayısıyla bankamızca Seçil Erzan’ın yurt dışına çıkma yasağı talep edilmiştir. Teftiş Kurulumuzca yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, Seçil Erzan tutuklanmadan önce iddia sahibi 18 kişinin ifadelerine başvurulmuştur. 10 Nisan 2023 Pazartesi günü ön inceleme raporumuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmiş ve Seçil Erzan, nitelikli dolandırıcılık suçuyla aynı gece saat 23.30 sularında gözaltına alınıp, tutuklanmıştır” denildi.

Üç kişi savcılığa başvurdu

Denizbank, Teftiş Kurulu’nun incelemesi ve 28 kamera ile 7 gün 24 saat izlenen Levent Büyükdere Şubesi’nin kayıtları ile Erzan’ın kullandığı bilgisayarın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve mali polise iletildiğini kaydetti. İddia sahibi kişilerin tamamının bankacılık işlemlerinin nasıl çalıştığına yönelik yeterli bilgi ve donanıma sahip nitelikli yatırımcılar olduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bankamıza yapılan şikâyetlerde, konunun bir an önce açıklığa kavuşturulması maksadıyla yönlendirmemize rağmen zarar gördüğünü iddia eden kişilerden pek çoğu bugüne kadar savcılık başvurusunda bulunmamıştır. Bizi takiben gerçekleşen başvuru sayısı 28 Nisan 2023 itibarıyla sadece 3’tür. Nakit teslimlerine ilişkin banka sistemi tarafından üretilen herhangi bir belge bugüne kadar tarafımıza sunulmamıştır. Resmi olduğu iddia edilen belgeler, bankacılık sisteminin kayıtlarına dayanarak üretilmediği gibi, Seçil Erzan’ın düzenlendiği iddia edilen, mevzuatta karşılığı olmayan, afaki tutarlar içeren, ödeme taahhüdü bulunmayan, ajanda yaprağına ya da düz A4 kâğıda yazılan bir kısım dokümanlardır. İddia sahiplerinin çok önemli bir bölümü ise bankamıza hiçbir evrak sunmamıştır. Bazı iddia sahipleri ise şubelerimizdeki hesaplarından çektikleri paraları, şikâyetçiler arasında ismi geçen birinin adıyla anılan fona katılmak üzere, alışveriş merkezi, restoran ve kafe gibi yerlerde elden teslim etmişlerdir. Kısaca, sistem tamamen bankamız ve şubelerimiz dışında, kişiler tarafından kurulmuş, şikayetçilerden birinin adıyla anılan farklı bir yapılanmadır.”