Nakit avansa menkul kıymet düzenlemesine 15 bin lira sınırı getirildi

Merkez Bankası, özel bankaların nakit avans kullanımını kısıtlamasına neden olan menkul kıymet düzenlemesine ilişkin uygulama talimatı gönderdi.

Yeni uygulamaya göre nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin liraya kadar olan kısım menkul kıymet yükümlülüğü kapsamına girmeyecek.

15 bin liralık istisna için kart limitinin 50 bin liranın üzerinde olması gerekecek.

Ne olmuştu?

Merkez Bankası'nın seçim sonrası getirdiği regülasyon sonrasında bazı bankalar tüketicilerin kredi kartından, bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranından daha düşük bir faize sahip olan ve aylık yüzde 1,36 faiz oranıyla ihtiyaçlarını karşıladıkları nakit avans limitlerini kısıtlarken bazı bankalar da bu limitleri tamamen sıfırlamıştı.