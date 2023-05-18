AKP'li Külünk: Özel bankalar üzerinden Türkiye’ye operasyon çekiyorlar

Merkez Bankası, seçimin ardından kredi kartı vasıtasıyla yapılan nakit çekim ve kuyum harcamalarının yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasını kararlaştırmıştı.

Çok sayıda bankanın kredi kartlarını nakit avansa kapatmasına neden olan regülasyonun ardından AKP, özel bankalar ile ilgili "Türkiye’ye operasyon çekiyorlar" iddiasını öne sürdü.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan AKP MKYK üyesi Metin Külünk, esnaf ve çiftçilerin aranarak talepte bulunulduğunu ileri sürdü ve "Özel Bankalar esnafı, çiftçiyi, emekçiyi arayıp kredi kartlarını pazartesiye kadar kapatmalarını istiyor. Beş yüz bin TL’lik kredi kartları elli bin TL’ye düşürüldü. Özel Bankalar üzerinden Türkiye’ye operasyon çekiyorlar. Devletimizin yetkili ve etkili mercileri acil müdahale etmeli. Bu operasyonu kim, kimler adına yapıyor?" dedi.

Külünk paylaşımında ayrıca şu ifadelere de yer verdi:

"Garanti Bankası’nın yönetimine soruyoruz. Siz Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde bu milletin bankanızda olan mevduatlar üzerinden para kazanıyorsunuz. Şimdi seçime on gün kala esnafın kredi kartı limitlerini düşürmek (500 bin lira olan limiti 50 bin liraya) ne demek? Hem de seçime on gün kala bu kararı kim adına alarak piyasaların morali ile oynuyorsunuz?"