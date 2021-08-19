Nagehan Alçı'dan Erdoğan'a 28 Şubat çağrısı: Affedin

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, 28 Şubat davasında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, emekli orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu 14 isim hakkında yakalama kararı çıkartılmasına ilişkin olarak, "Hemen hepsi 80 yaşını geçmiş, çok büyük sağlık sorunları bulunan 14 general ile ilgili verilen hapis kararını doğru bulmuyorum" dedi.

Alçı, "Mesela o darbe döneminin önde gelen aktörlerinden Çetin Doğan 84 yaşında. Avukatının söylediğine göre ayakkabılarını kendi bağlayamıyor, yemeğini kendi yiyemiyor. Bu durumdaki bir insanın hücreye atılmasının bu ülkeye ne faydası olabilir? Çevik Bir’in de yakınları aynı şekilde Bir’in biberonla beslenebildiğini ve çok zor ayakta durduğunu söylüyorlar. Hapse atılacak olan diğer 12 askerden de sağlıklı olan yok. Bu paşaların cezaevlerinde çürütülüp ölüme terk edilmeleri bu ülkeye ne sağlayacak? Hem bu 14 generalin hem de 28 Şubat zihniyetindeki tüm darbeci generallerin benden pek hazzettiklerini söyleyemem. Açık konuşalım, en nefret ettikleri yazarlar sıralamasında herhalde beni bir tek Rasim geçebilir. Ama onların bana karşı duyguları benim onların hapiste çürütülme sürecine karşı çıkmamı engellemiyor. Doğru bulmuyorum tutuklanmalarını" düşüncesini dile getirdi.

"Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu köşeden seslenmek istiyorum…" diyen Alçı, şöyle devam etti:

"Tayyip Bey, 80 yaşını geçmiş ve hepsi de büyük sağlık problemleriyle uğraşan 14 ismi yetkinizi kullanarak affediniz. Bu hapis kararlarını başka bir şekle çevirmek sizin elinizde... Anayasanın 104. Maddesi size 'Sürekli hastalık, sakatlık ve yaşlılık' durumunda af yetkisi tanıyor. Bu insanların evlerinden alınıp yeniden hapse götürülmelerinin ve orada ölüme terk edilmelerinin ülkemize faydası olmayacak. Şayet af yetkinizi kullanırsanız bu, Türkiye’de her geçen gün artmakta olan nefret ortamına karşı da panzehir olacak, vicdanlı ve merhametli bir duruş olarak tarihe geçecek."

