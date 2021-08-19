28 Şubat davası cezaları kesinleşti

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 28 Şubat davasında "darbeye teşebbüs" suçundan 14 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını onamasının ardından sanık avukatlarının infaz erteleme talepleri reddedildi.

Habertürk'ün haberine göre Yargıtay'ın kararının ulaşmasının ardından davaya bakan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi aralarında, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu isimlerin cezalarını kesinleştirdi.

Dosya sanıkların cezalarının infazı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İnfaz Savcılığı da dosyayı inceledikten sonra infaza engel bir durum olmadığını belirtti. Kısa bir süre içerisinde 14 isim hakkında yakalama kararının çıkarılacağı öğrenildi.

14 isim şöyle:

Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekât Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi, Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç ile emekli generaller Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Saner, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker.