Çetin Doğan'dan tutuklama kararı sonrası ilk açıklama

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı verilirken, karara ilişkin Doğan'dan açıklama geldi.

Doğan, "Evdeyim. Kim gelecekse gelsin. Yakalama kararı ne demek yani, anlamıyorum" dedi..

DHA'nın haberine göre, "Delillerin hepsinin sahte olduğunu söyledik" diyen Doğan, "Şimdi Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) incelemede. Biz sağlık sebepleriyle zaten mahkeme, ertelemişti adli kontrolü. Şimdi AYM'nin inceleme safhasındaki dava var, kısa sürede sonuçlanacağını umuyoruz. Çünkü hiçbir delil yok. Bekliyoruz, İnfaz savcılığına dilekçe vermiştik daha önce dosya içerisine. Yarın yine avukatım irtibat kurar. Durum bu. Yakalama kararı değil, bize söylesinler gösterecekleri yere biz gider teslim oluruz" diye konuştu.