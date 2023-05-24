Nagehan Alçı: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne yaptığının farkında mı?

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Ümit Özdağ’ın İçişleri Bakanı olması demek 2024 yerel seçimlerini Diyarbakır’da HDP/YSP kazansa bile Ümit Özdağ’ın atayacağı kayyumların Diyarbakır başta olmak üzere tüm HDP’li belediyelerin yönetimine el koyması demektir… Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne yaptığının farkında mı?" diyen Alçı, "2 aşırı-sağcı siyasetçi Ümit Özdağ-Sinan Ogan, alenen aralarında bilinçli rol paylaşımı yaparak bir yandan Cumhur İttifakı’nı diğer yandan Millet İttifakı’nı esir etme projesi içindeler. Özdağ ve Ogan resmen danışıklı dövüş yapıyor… Yüzde 5 oy ile, Yüzde 95 insanı kilitliyorlar" ifadesini kullandı.