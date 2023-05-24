Nagehan Alçı: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne yaptığının farkında mı?

Nagehan Alçı, '2 aşırı-sağcı siyasetçi Özdağ-Oğan, alenen aralarında bilinçli rol paylaşımı yaparak bir yandan Cumhur İttifakı’nı diğer yandan Millet İttifakı’nı esir etme projesi içindeler' dedi.

Haber Merkezi

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Ümit Özdağ’ın İçişleri Bakanı olması demek 2024 yerel seçimlerini Diyarbakır’da HDP/YSP kazansa bile Ümit Özdağ’ın atayacağı kayyumların Diyarbakır başta olmak üzere tüm HDP’li belediyelerin yönetimine el koyması demektir… Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne yaptığının farkında mı?" diyen Alçı, "2 aşırı-sağcı siyasetçi Ümit Özdağ-Sinan Ogan, alenen aralarında bilinçli rol paylaşımı yaparak bir yandan Cumhur İttifakı’nı diğer yandan Millet İttifakı’nı esir etme projesi içindeler. Özdağ ve Ogan resmen danışıklı dövüş yapıyor… Yüzde 5 oy ile, Yüzde 95 insanı kilitliyorlar" ifadesini kullandı.

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