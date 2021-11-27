Nagehan Alçı: Osman Kavala rejim tarafından içerde tutuluyor

Yıllarca AKP destekçilerinden biri olan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, partide yaşanan erime sonrası "konum" değiştirmeye çalışırken, AKP'ye yönelik eleştirilerinde artık "rejim" ifadesini kullanmaya başladı.

TV5'te Osman Kavala kararını değerlendiren Alçı, "Çok üzgünüm. Baştan sonra temelsiz bir iddianame. Siyasi bir iddianame. Kavala rejim tarafından içerde tutuluyor. Osman Kavala olayı Türkiye açısından ciddi bir sıkıntı haline geldi. Salı günü Avrupa Konseyi'nde Türkiye'ye yönelik ihlal prosedürünün başlatılması çağrıları yapılıyor. Türkiye uzun süredir olmadığı kadar Batı'dan uzaklaşmış durumda" diye konuştu.