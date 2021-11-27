Alman hükümetinden Osman Kavala kararı sonrası açıklama

Alman Hükümeti'nin İnsan Hakları ve İnsani Yardım Sorumlusu Bärbel Kofler, Osman Kavala’nın tutukluğunun devam etmesine yönelik kararla ilgili bir açıklama yaptı.

DW Türkçe'nin haberine göre, Kofler’in açıklamasında şu satırlar yer aldı: "İstanbul'daki mahkeme bugünkü kararı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) talebine uyma şansını ne yazık ki kaçırmıştır; ki bu talep, yani Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması, iki yıldır yerine getirilmiyor. Bundan dolayı üzüntü duyuyorum" dedi.

"Avrupa Konseyi birkaç gün içerisinde bu sürecin nasıl ilerleyeceğine dair kararını verecek. Ancak benim için net olan bir şey var ki o da bu konu ne sadece Osman Kavala'nın şahsıyla ne de sadece Türkiye ile ilgili değil. Bu konu Avrupa'da insan haklarının genel olarak korunması ile ilgilidir" diyen Kofler, sözlerine şöyle devam etti:

"Avrupa Konseyi kurulduğundan bu yana Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması insan haklarının korunması alanında inşa etmeye çalıştığı sistemin temel taşıdır. Türkiye dahil bütün üyeleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan temel insan hakları standartlarını uygulama taahhüdü vermiştir. Buna Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamak da dahildir. Avrupa Konseyi ülkelerinde yaşan insanların yararına olacak şekilde bu sistemi sürdürmek ve güçlendirmek önemlidir."