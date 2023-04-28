Naci Görür'ün 'Lütfü Savaş' paylaşımına tepki

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın soruları yanıtladı. Savaş, yaptığı açıklamada, "2013’ten beri kentsel dönüşüm yapalım diyorum, 9 yıldır CHP’de belediye başkanlığı yapıyorum bana bir çivi bile çaktırmadılar. Hangimiz hesap vereceksek verelim, suçumuz varsa istifa ederiz. Bakanlık kentsel dönüşüm için yazdığımız yazıya yanıt vermedi. 2015’te yazdığımız yazıya da yanıt vermedi" dedi.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de, Savaş'ın açıklamaları üzerine, "Şu anda Halk TV’de Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş Hatay’da deprem öncesinde kenti güçlendirmek için çok hamle yaptıklarını ve gerekli desteği ve izini alamadıkları için başlayamadıklarını bile anlatıyor. Bu kadar insanımızı nasıl kaybettiğimizi anlıyorsunuz değil mi? Acı, çok acı…" ifadelerini kullandı.

Görür'den gelen tepkilere yanıt

Naci Görür, mesajına gelen tepkiler üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaşlar, lütfen benim yazdıklarımı siyasi bir terazide tartıp tartışmayın. Benim siyasetle ilgim yok. Meseleleri salt bilimsel olarak değerlendirmeye çalışıyorum. Sonuçta kim alınır, kim üzülür diye de düşünmüyorum. Son tweetim de öyle. Bu ülkede önceden geleceği bilinen depremler olmuş ve 50 binden fazla insan ölmüş. Bu depremlerle yüzleşmeyecek miyiz yani? Ne yaptık, neyi yapmadık da bu kadar kayıp verdik diye araştırmayacak mıyız yani ? Size şu kadarını söyleyeyim. Bu günkü bilim ve teknoloji eğer zamanında uygulanırsa depremin afete dönüşmesini engelleyecek ve deprem zararlarını minimize edecek niteliktedir. Sevgiyle."