Naci Görür’den uyarı: Şarlatanlara kulak vermeyin, evinizin deprem performansını ölçtürün

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana’da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmek istemeyen Adanalılara seslendi.

“Evlerinize girin” diyen Görür, deprem konusunda yaptığı uyarıların yöneticilere yönelik olduğunu belirtti. Görür, Adana halkına kısa sürede evlerinin deprem performansını ölçtürmesi tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Görür’ün sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

“Adanalı sevgili izleyicilerime:

Son 6 Şubat depremleri açığa çıkan enerjinin bir kısmını deprem üreten aynı fay sisteminin kırılmayan kesimine veya en yakın komşu faylara transfer edebilir. Stres transfer edilen faylarda da yeni depremler olabilir (Eğer fay transfer öncesi yeterli stres biriktirmişse). Kimi faylarda da stres transferi o fayda stresin azalmasına neden olabilir.

Adana Havzası da 6 Şubat deprem bölgesine yakın ve fayları 6 Şubat depremlerini üreten faylarla ilişkili. Onun için biz Adana Havzasında özenli olmak lazım dedik. İlla da şu zamanda deprem olacak demedik. Stres transferi nedeniyle Havzada depremler olabilir, dikkatli olun dedik.

Adana Havzasında veya yakınında bir çok fay var. Örneğin; Saimbeyli, Savrun, Çokak, Misis, Toprakkale, Yumurtalık, Karataş vb. Bizim asıl uyarımız yönetimlere.

Yani bu söylediğimi anlamak bu kadar zor mu? Size yalan yanlış, bilim dışı yazan çizen şarlatanlara kulak vermeyin. Yerel yönetimi, AFAD’ı ve yetkilileri dinleyin. Evinizde herhangi bir sorun yoksa evinize girin deniliyorsa lütfen girin. Sokakta hayat mı geçer, en kısa sürede de evinizin deprem performansını ölçtürün. Sevgiyle.”