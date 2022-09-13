Naci Görür’den sosyal konut uyarısı: Kesinlikle İstanbul’da uygulanmamalı

Prof. Dr. Naci Görür, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesiyle ilgili 'İstanbul'da kesinlikle uygulanmamalıdır dedi ve “Ev sahibi olmayanlar için bu önemli. İnşallah planlandığı üzere yapılır ve arzu edilen amaca ulaşır. Ancak tahribatını bekleyen İstanbul'da bugüne kadar neden bir dönüşüm projesinin yapılmadığı tartışmalıdır” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Görür şu uyarılarda bulundu:

"-Yerleşim alanları deprem riskini artıracak zemin üzerinde olmamalı,

-Zemin kalitesi A veya B sınıfı olmalı,

-Yapı alanları doğrudan Fay zonları ve yakınında seçilmemeli,

-İnşaat bölgesinde deprem tehlike analizi yapılmalı,

- İnşaat alanındaki en büyük yer hızı ve ivmesi ve deprem şiddeti verilere göre belirlenmeli ve alt ve üstyapı ona uygun planlanmalı,

-Yapılar deprem dirençli hafif ve ekonomik yapılar olmalıdır,

-Eteğine veya içerisine yapıldığı kentlerin yapı ve nüfus yoğunluğunu artırmamalı

- Bu proje kesinlikle İstanbul'da uygulanmamalıdır.”