Erdoğan 'sosyal konut projesi'nin detaylarını açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen "sosyal konut projesinin tanıtım töreni"nde projenin detaylarını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Projenin ilk temelini yılbaşında atıyoruz. İlk etap konutlarını iki yıl içinde bitirip hak sahiplerine teslim etmektir. Yatay mimari ile depreme dayanıklı şeklide inşa edeceğimiz bu projeler ülkemizin her köşesinde devam edecektir. Yeşili hakim kılacak anlayışla hayata geçiriyoruz. Bu kampanya, sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektir.

Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan süreçte 500 bin sosyal konut. 250 bin konut amaçlı arsa. Konut yapımına müsait altyapısı olan arsa. 50 bin işyeri yapıp milletimize sunacağız. Bunların içerisinde oturan vatandaş sayısını 10 milyonun üzerine çıkaracağız. İsmini de ilk evim, ilk iş yerim olacak. Hane sayısı bakımından İstanbul'un 4'te birine Ankara'nın yarısına, Kocaeli'nin tamamına eşit olacak.

Çarpan etkisiyle 2 trilyondan fazla ekonomik etki sağlayacak bir projeyi sizlerle paylaşıyoruz. Ev ve kira fiyatlarını düşüreceği gibi vatandaşların konuta erişimini de kolaylaştıracaktır. Ülkemizdeki konut sahipliği sayısını da artıracaktır. Bu devasa projenin ilk etabı olan 250 bin sosyal konut, 250 bin arsa ve 10 bin iş yerini hizmete sunacağız. İlk etap konutlarımızdan 50 binini İistanbul, 18 binini Ankara, 12 bin 500'ünü İzmir, 10 binini Gaziantep'te inşa edeceğiz.

Sosyal konut projesine başvurular yarın itibarıyla başlıyor. 240 ay vade ile 608 bin liralık 2+1 evin aylık taksiti 2 bin 280 TL olacak. 850 bin liralık 3+1 evin aylık taksiti 3 187 TL olacak.

Kampanyaya, İstanbul'da hane geliri 18 bin, diğer illerde 16 bin liranın altında olan vatandaşlarımız başvurabilecek.

Şu an itibarıyla 850 bin gencimizi iskan edecek yurtlarımız var. Yeni ilavelerle bu rakamı 1 milyonun üzerine çıkaracağız."