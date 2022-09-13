Sosyal konut projesinin yapılacağı ilçeler açıklandı: İşte liste

'Sosyal Konut Projesi' kapsamında satışa çıkacak 250 bin konut, 10 bin iş yeri ve 100 bin altyapılı konut arsasının hangi ilçelerde yapılacağı açıkladı.
Sosyal Konut Projesi'nin yapılacağı il ve ilçeler şöyle:
Adana
- İmamoğlu
- Merkez
- Sarıçam
- Yumurtalık
- Tufanbeyli
Adıyaman
- Besni
- Gölbaşı
- Gerger
- Sincik
- Tut
- Çelikhan
Afyonkarahisar
- İscehisar
- Kızılören
- Merkez
- Bayat
- Başmakçı
- Dazkırı
- Dinar
- Emirdağ
- Hocalar
- Beyyazı
- Sandıklı
- Sinanpaşa
- Çay
- Çobanlar
- Kuyucak
- İncirliova
Ağrı
- Merkez
- Patnos
- Tutak
Aksaray
- Merkez
- Ağaçören
- Eskil
- Gülağaç
- Güzelyurt
- Sarıyahşi
- Sultanhanı
- Göynücek
- Hamamözü
- Suluova
- Ziyaret
Amasya
- Merkez
Ankara
- Ayaş
- Gölbaşı
- Kahramankazan
- Mamak
- Etimesgut
- Polatlı
- Sincan
- Bala
- Evren
- Kızılcahamam
- Çamlıdere
- Şereflikoşhisar
Antalya
- Döşemealtı
- Gazipaşa
- Kaş
- Manavgat
- Merkez
- Serik
- İbradı
Ardahan
- Merkez
- Göle
Artvin
- Merkez
Aydın
- Çine
- Efeler
- Merkez
- Nazilli
- Söke
- Bozdoğan
- Buharkent
- Karacasu
- Karpuzlu
- Koçarlı
Balıkesir
- Altıeylül
- Ayvalık
- Bandırma
- Susurluk
- Bigadiç
- Havran
- Marmara
- Savaştepe
- Sındırgı
- İvrindi
Bartın
- Merkez
- Kozluk
- Amasra
- Kozcağız
Bayburt
- Merkez,
- Aydıntepe
- Demirözü
- Aydıntepe
Batman
- Beşiri
- Gercüş
- Hasankeyf
Bilecik
- Merkez
- Osmaneli
- Pazaryeri
- İnhisar
Bingöl
- Adaklı
- Merkez
- Genç
Bitlis
- Ahlat
- Ovakışla
- Tatvan
- Adilcevaz
- Hizan
Bolu
- Merkez
- Kıbrısçık
- Dörtdivan
- Mengen
- Yeniçağa
Bursa
- Gürsu
- Karacabey
- Kestel
- Mustafakemalpaşa
- Nilüfer
- Orhangazi
- Büyükorhan
- Harmancık
- Keles
- Orhaneli
- Yenişehir
Çanakkale
- Merkez
- Biga
- Ezine
- Gelibolu
- Gökçeada
Çorum
- Merkez,
- Alaca
- Dodurga
- Laçin
- Ortaköy
- Osmancık
- Sungurlu
- Uğurludağ
- İskilip
Denizli
- Acıpayam
- Bekilli
- Çivril
- Merkezefendi
- Pamukkale
- Baklan
- Beyağaç
- Buldan
- Honaz
- Kale
- Sarayköy
- Serinhisar
- Kızılcabölük
- Çal
- Çardak
Diyarbakır
- Bismil
- Ergani
- Kayapınar
- Merkez
- Eğil
- Hazro
- Kocaköy
- Kulp
- Çermik
- Cüngüş
Düzce
- Merkez
- Cumayeri
- Kaynaşlı
- Yığılca
- Gölyaka
Edirne
- Merkez
- Enez
- Keşan
- Meriç
- Süloğlu
- Uzunköprü
- İpsala
Elazığ
- Merkez
- Ağın
- Karakoçan
- Keban
- Kovancılar
- Yurtbaşı
- Palu
Erzurum
- Olur
- Oltu
- Paladöken
- Aşkale
- Hınıs
- Narman
- Pasinler
- Çat
- İspir
Erzincan
- Kemah
- Otlukbeli
- Refahiye
- Çayırlı
- İliç
Eskişehir
- Odunpazarı
- Günyüzü
- Han
- Mahmudiye
- Mihalıççık
- Sarıcakaya
- Seyitgazi
Giresun
- Nurdağı
- Şahinbey
- Şehitkamil
- Nizip
- Araban
- Karkamış
- Oğuzeli
- Yavuzeli
- Islahiye
Giresun
- Görele
- Merkez
- Alucra
- Bulancak
Gümüşhane
- Merkez
- Köse
- Kürtün
- Özkürtün
Hakkari
- Çukurcan
- Merkez
- Yüksekova
- Durankaya
Hatay
- Dörtyol
- Altınözü
- Erzin
- Hassa
- İskenderun
- Kırıkhan
- Merkez
- Payas
- Reyhanlı
- Belen
- Yayladağı
Iğdır
- Merkez
Isparta
- Merkez
- Gönen
- Keçiborlu
- Senirkent
- Yalvaç
- Yenilarbademli
İstanbul
- Arnavutköy
- Çatalca
- Silivri
- Tuzla
- Başakşehir
- Esenler
İzmir
- Aliağa
- Bergama
- Dikili
- Güzelbahçe
- Kiraz
- Menemen
- Merkez
- Seferihisar
- Torbalı
- Urla
- Karaburun
- Kınık
Kahramanmaraş
- Afşin
- Elbistan
- Göksun
- Merkez
- Pazarcık
- Türkoğlu
- Çağlayancerit ,
Karabük
- Merkez
- Eflani
- Eskipazar
- Yortan
- Ovacık
Karaman
- Merkez
- Başyayla
- Kazımkarabekir
- Akçaşehir
Kars
- Merkez
- Sarıkamış
Kastamonu
- Merkez
- Araç
- Ağlı
- Cide
- Devrekhanı
- Küre
- Seydiler
- Çatalzeytin
- İhsangazi
Kayseri
- Merkez
- Yahyalı
- Akkışla,
- Bünyan
- Develi
- Felahiye
- Hacılar
- Pınarbaşı
- Sarız
- Tomarza
- Yeşilhisar
- İncesu
Kırklareli
- Merkez
- Babaeski
- Demirköy
- Kofçaz
- Lüleburgaz
- Pınarhisar
Kırıkkale
- Bahşılı
- Delice
- Karakeçili
- Keskin
- Sulakyurt
- Çelebi
Kilis
- Merkez
Kırşehir
- Kaman
- Özbağ
- Mucur
- Çiçekdağı
Kocaeli
- Derince
- Dilovası
- Gebze
- İzmit
- Kandıra
- Körfez
Konya
- Akşehir
- Beyşehir
- Çumra
- Ereğli
- Ilgın
- Karapınar
- Kulu
- Merkez
- Seydişehir
- Bozkır
- Cihanbeyli
- Doğanhisar
- Güneysınır
- Hadim
- Hüyük
- Kadınhanı
- Sarayönü
- Taşkent
- Tuzlukçu
- Yalıhüyük
- Yunak
- Çeltik
Kütahya
- Merkez
- Simav
- Tavşanlı
- Altıntaş
- Aslanpala
- Domaniç
- Dumlupınar
- Gediz
- Simav
- Hisarcık
Malatya
- Battalgazi
- Merkez
- Arapgir
- Darende
- Doğanşehir
- Hekimhan
- Kuluncak
- Pütürge
- Yazıhan
- Ahmetli
Manisa
- Akhisar
- Alaşehir
- Kırkağaç
- Kula
- Saruhanlı
- Soma
- Şehzadeler
- Yunusemre
- Demirci
- Gördes
- Salihli
- Durasıllı
Mardin
- Artuklu
- Midyat
- Merkez
- Dargeçit
- Mazıdağı
- Yeşilli
Mersin
- Merkez
- Mut
- Silifke
- Tarsus
- Toroslar
- Anamur
- Aydıncık
Muğla
- Bodrum
- Fethiye
- Merkez
- Milas
- Seydikemer
- Kavaklıdere
- Köyceğiz
- Yatağan
Muş
- Merkez
- Korkut
Nevşehir
- Merkez
- Acıgöl
- Derinkuyu
- Gülşehir
- Kozaklı
- Sulusaray
- Tatlarin
- Ürgüp
Niğde
- Bor
- Merkez
- Aktaş
- Çamardı
- Çiftlik
Ordu
- Fatsa
- Merkez
- Ünye
- Akkuş
- Gölköy
- Gürgentepe
- Mesudiye
- Çamaş
- Çaybaşı
Osmaniye
- Kadirli
- Merkez
- Bahçe
- Düziçi
- Sumbas
- Topraktepe
Rize
- Merkez
- Güneysu
Sakarya
- Merkez
- Arifiye
- Hendek
- Kocaali
- Ferizli
- Taraklı
Samsun
- Canik
- Çarşamba
- İlkadım
- Merkez
- Ondokuzmayıs
- Havza
- Kavak
Siirt
- Merkez
- Baykan
- Eruh
- Tillo
Sinop
- Merkez
- Ayancık
- Boyabat
- Dikmen
- Saraydüzü
Sivas
- Merkez
- Doğanlar
- Divriği
- Gemerek
- Gürün
- Hafik
- Kangal
- Yıldızeli
- Zara
- İmranlı
Şanlıurfa
- Birecik
- Bozova
- Ceylanpınar
- Eyyübiye
- Aşuk
- Viranşehir
Şırnak
- İdil
- Merkez
Tekirdağ
- Çorlu
- Saray
- Süleymanpaşa
- Hayrabolu
- Muratlı
Tokat
- Erbaa
- Merkez
- Turhal
- Artova
- Pazar,
- Yeşilyurt
Trabzon
- Merkez
- Of
- Araklı
- Arsin
- Düzköy
- Maçka
- Ortahisar
- Çarşıbaşı
- Sürmene
Tunceli
- Mazgirt
- Merkez
- Hozat
Uşak
- Merkez
- Sivaslı
- Ulubey
Van
- Edremit
- Erciş
- İpekyolu
- Merkez
- Gevaş
- Muradiye
- Çaldıran
- Özalp
Yalova
- Merkez
- Altınova
Yozgat
- Saraykent
- Boğazlıyan
- Sorgun
- Yenifakılı
- Çekerek
- Akdağmadeni
- Şefaatli
Zonguldak
- Gökçebey
- Beycuma
- Merkez
- Çaydeğirmeni
- Çaycuma