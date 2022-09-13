Sosyal konut projesinin yapılacağı ilçeler açıklandı: İşte liste

'Sosyal Konut Projesi' kapsamında satışa çıkacak 250 bin konut, 10 bin iş yeri ve 100 bin altyapılı konut arsasının hangi ilçelerde yapılacağı açıkladı.

Sosyal Konut Projesi'nin yapılacağı il ve ilçeler şöyle:

Adana

İmamoğlu

Merkez

Sarıçam

Yumurtalık

Tufanbeyli

Adıyaman

Besni

Gölbaşı

Gerger

Sincik

Tut

Çelikhan

Afyonkarahisar

İscehisar

Kızılören

Merkez

Bayat

Başmakçı

Dazkırı

Dinar

Emirdağ

Hocalar

Beyyazı

Sandıklı

Sinanpaşa

Çay

Çobanlar

Kuyucak

İncirliova

Ağrı

Merkez

Patnos

Tutak

Aksaray

Merkez

Ağaçören

Eskil

Gülağaç

Güzelyurt

Sarıyahşi

Sultanhanı

Göynücek

Hamamözü

Suluova

Ziyaret

Amasya

Merkez

Ankara

Ayaş

Gölbaşı

Kahramankazan

Mamak

Etimesgut

Polatlı

Sincan

Bala

Evren

Kızılcahamam

Çamlıdere

Şereflikoşhisar

Antalya

Döşemealtı

Gazipaşa

Kaş

Manavgat

Merkez

Serik

İbradı

Ardahan

Merkez

Göle

Artvin

Merkez

Aydın

Çine

Efeler

Merkez

Nazilli

Söke

Bozdoğan

Buharkent

Karacasu

Karpuzlu

Koçarlı

Balıkesir

Altıeylül

Ayvalık

Bandırma

Susurluk

Bigadiç

Havran

Marmara

Savaştepe

Sındırgı

İvrindi

Bartın

Merkez

Kozluk

Amasra

Kozcağız

Bayburt

Merkez,

Aydıntepe

Demirözü

Aydıntepe

Batman

Beşiri

Gercüş

Hasankeyf

Bilecik

Merkez

Osmaneli

Pazaryeri

İnhisar

Bingöl

Adaklı

Merkez

Genç

Bitlis

Ahlat

Ovakışla

Tatvan

Adilcevaz

Hizan

Bolu

Merkez

Kıbrısçık

Dörtdivan

Mengen

Yeniçağa

Bursa

Gürsu

Karacabey

Kestel

Mustafakemalpaşa

Nilüfer

Orhangazi

Büyükorhan

Harmancık

Keles

Orhaneli

Yenişehir

Çanakkale

Merkez

Biga

Ezine

Gelibolu

Gökçeada

Çorum

Merkez,

Alaca

Dodurga

Laçin

Ortaköy

Osmancık

Sungurlu

Uğurludağ

İskilip

Denizli

Acıpayam

Bekilli

Çivril

Merkezefendi

Pamukkale

Baklan

Beyağaç

Buldan

Honaz

Kale

Sarayköy

Serinhisar

Kızılcabölük

Çal

Çardak

Diyarbakır

Bismil

Ergani

Kayapınar

Merkez

Eğil

Hazro

Kocaköy

Kulp

Çermik

Cüngüş

Düzce

Merkez

Cumayeri

Kaynaşlı

Yığılca

Gölyaka

Edirne

Merkez

Enez

Keşan

Meriç

Süloğlu

Uzunköprü

İpsala

Elazığ

Merkez

Ağın

Karakoçan

Keban

Kovancılar

Yurtbaşı

Palu

Erzurum

Olur

Oltu

Paladöken

Aşkale

Hınıs

Narman

Pasinler

Çat

İspir

Erzincan

Kemah

Otlukbeli

Refahiye

Çayırlı

İliç

Eskişehir

Odunpazarı

Günyüzü

Han

Mahmudiye

Mihalıççık

Sarıcakaya

Seyitgazi

Giresun

Nurdağı

Şahinbey

Şehitkamil

Nizip

Araban

Karkamış

Oğuzeli

Yavuzeli

Islahiye

Giresun

Görele

Merkez

Alucra

Bulancak

Gümüşhane

Merkez

Köse

Kürtün

Özkürtün

Hakkari

Çukurcan

Merkez

Yüksekova

Durankaya

Hatay

Dörtyol

Altınözü

Erzin

Hassa

İskenderun

Kırıkhan

Merkez

Payas

Reyhanlı

Belen

Yayladağı

Iğdır

Merkez

Isparta

Merkez

Gönen

Keçiborlu

Senirkent

Yalvaç

Yenilarbademli

İstanbul

Arnavutköy

Çatalca

Silivri

Tuzla

Başakşehir

Esenler

İzmir

Aliağa

Bergama

Dikili

Güzelbahçe

Kiraz

Menemen

Merkez

Seferihisar

Torbalı

Urla

Karaburun

Kınık

Kahramanmaraş

Afşin

Elbistan

Göksun

Merkez

Pazarcık

Türkoğlu

Çağlayancerit ,

Karabük

Merkez

Eflani

Eskipazar

Yortan

Ovacık

Karaman

Merkez

Başyayla

Kazımkarabekir

Akçaşehir

Kars

Merkez

Sarıkamış

Kastamonu

Merkez

Araç

Ağlı

Cide

Devrekhanı

Küre

Seydiler

Çatalzeytin

İhsangazi

Kayseri

Merkez

Yahyalı

Akkışla,

Bünyan

Develi

Felahiye

Hacılar

Pınarbaşı

Sarız

Tomarza

Yeşilhisar

İncesu

Kırklareli

Merkez

Babaeski

Demirköy

Kofçaz

Lüleburgaz

Pınarhisar

Kırıkkale

Bahşılı

Delice

Karakeçili

Keskin

Sulakyurt

Çelebi

Kilis

Merkez

Kırşehir

Kaman

Özbağ

Mucur

Çiçekdağı

Kocaeli

Derince

Dilovası

Gebze

İzmit

Kandıra

Körfez

Konya

Akşehir

Beyşehir

Çumra

Ereğli

Ilgın

Karapınar

Kulu

Merkez

Seydişehir

Bozkır

Cihanbeyli

Doğanhisar

Güneysınır

Hadim

Hüyük

Kadınhanı

Sarayönü

Taşkent

Tuzlukçu

Yalıhüyük

Yunak

Çeltik

Kütahya

Merkez

Simav

Tavşanlı

Altıntaş

Aslanpala

Domaniç

Dumlupınar

Gediz

Simav

Hisarcık

Malatya

Battalgazi

Merkez

Arapgir

Darende

Doğanşehir

Hekimhan

Kuluncak

Pütürge

Yazıhan

Ahmetli

Manisa

Akhisar

Alaşehir

Kırkağaç

Kula

Saruhanlı

Soma

Şehzadeler

Yunusemre

Demirci

Gördes

Salihli

Durasıllı

Mardin

Artuklu

Midyat

Merkez

Dargeçit

Mazıdağı

Yeşilli

Mersin

Merkez

Mut

Silifke

Tarsus

Toroslar

Anamur

Aydıncık

Muğla

Bodrum

Fethiye

Merkez

Milas

Seydikemer

Kavaklıdere

Köyceğiz

Yatağan

Muş

Merkez

Korkut

Nevşehir

Merkez

Acıgöl

Derinkuyu

Gülşehir

Kozaklı

Sulusaray

Tatlarin

Ürgüp

Niğde

Bor

Merkez

Aktaş

Çamardı

Çiftlik

Ordu

Fatsa

Merkez

Ünye

Akkuş

Gölköy

Gürgentepe

Mesudiye

Çamaş

Çaybaşı

Osmaniye

Kadirli

Merkez

Bahçe

Düziçi

Sumbas

Topraktepe

Rize

Merkez

Güneysu

Sakarya

Merkez

Arifiye

Hendek

Kocaali

Ferizli

Taraklı

Samsun

Canik

Çarşamba

İlkadım

Merkez

Ondokuzmayıs

Havza

Kavak

Siirt

Merkez

Baykan

Eruh

Tillo

Sinop

Merkez

Ayancık

Boyabat

Dikmen

Saraydüzü

Sivas

Merkez

Doğanlar

Divriği

Gemerek

Gürün

Hafik

Kangal

Yıldızeli

Zara

İmranlı

Şanlıurfa

Birecik

Bozova

Ceylanpınar

Eyyübiye

Aşuk

Viranşehir

Şırnak

İdil

Merkez

Tekirdağ

Çorlu

Saray

Süleymanpaşa

Hayrabolu

Muratlı

Tokat

Erbaa

Merkez

Turhal

Artova

Pazar,

Yeşilyurt

Trabzon

Merkez

Of

Araklı

Arsin

Düzköy

Maçka

Ortahisar

Çarşıbaşı

Sürmene

Tunceli

Mazgirt

Merkez

Hozat

Uşak

Merkez

Sivaslı

Ulubey

Van

Edremit

Erciş

İpekyolu

Merkez

Gevaş

Muradiye

Çaldıran

Özalp

Yalova

Merkez

Altınova

Yozgat

Saraykent

Boğazlıyan

Sorgun

Yenifakılı

Çekerek

Akdağmadeni

Şefaatli

Zonguldak