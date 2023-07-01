Naci Görür'den Maraş'taki depreme ilişkin açıklama

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Karaahmet köyünde bugün saat 04.00’da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.
Çardak Fayı ile Göksun Fayı’nın kesişme noktasında gerçekleştiğini belirten Görür sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Karahmet-Göksun’da 4,0 deprem oldu. Burası Çardak Fayı ile Göksun Fayının kesişme bölgesi. Küçük depremlerin yoğunlaştığı yer. Yerel yönetimler Adana Havzasına doğru alanlarda 'deprem dirençli yerleşim alanları' oluşturma çalışmalarını ihmal etmemeli."