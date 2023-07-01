Naci Görür'den Maraş'taki depreme ilişkin açıklama

Görür, Maraş'ta meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, 'Yerel yönetimler Adana Havzasına doğru alanlarda 'deprem dirençli yerleşim alanları' oluşturma çalışmalarını ihmal etmemeli' dedi.

Haber Merkezi

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Karaahmet köyünde bugün saat 04.00’da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çardak Fayı ile Göksun Fayı’nın kesişme noktasında gerçekleştiğini belirten Görür sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Karahmet-Göksun’da 4,0 deprem oldu. Burası Çardak Fayı ile Göksun Fayının kesişme bölgesi. Küçük depremlerin yoğunlaştığı yer. Yerel yönetimler Adana Havzasına doğru alanlarda 'deprem dirençli yerleşim alanları' oluşturma çalışmalarını ihmal etmemeli."

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