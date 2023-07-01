Ahmet Ercan'dan uyarı: Çok geç olmadan binalar kontrol edilmeli

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 30 Temmuz'da Adana Tufanbeyli'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Adana ve Maraş için uyarı yaptı. Ercan sosyal medya hesabından şöyle yazdı:

"Çok geç olmadan, TC'de ilgili bakanlık öncelikli olarak; Göksun, Kozan, Adana, Ceyhan'daki konut ile işyerlerinde, hem yer, hem de yapı davranışlarını jeofizik+ inşaat mühendislerine baktırmalı, sağlam olmayanları kentsel dönüşüme sokmalıdır. Kırık yıkmaz, sarsıntı ile umursamazlık yıkar."