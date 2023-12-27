Naci Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: 'Bölgede stres yüklendiğini anlıyoruz'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.55'te merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı belirtildi.

Malatya'daki depremin ardından uyarı yapan yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Depremin yeri itibariyle yüklendiğini anlıyoruz. Ayrıntıyı öğrenmek için çalışılması lazım" dedi. Görür, X’teki paylaşımında şunları yazdı:

"Arkadaşlar, demin Beğre/Doğanşehir- Malatya’da 4,4 deprem oldu. Deprem tam Malatya Fayı'nın güney ucunda. Malatya Fayı'nın Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta olan büyük depremden dolayı belli ölçüde stres ile yüklenmiş olabileceğini söylemiştik. Depremin yeri itibarıyla yüklendiğini anlıyoruz. Ayrıntıyı öğrenmek için çalışılması lazım. Sevgiyle."