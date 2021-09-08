Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması: Yapı stoku büyük ölçüde deprem dirençli değil

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kentte 7,2-7,6 arası deprem beklendiğini söyleyen Görür, yapı stokunun büyük ölçüde deprem dirençli olmadığını, halkın deprem konusunda yeterince bilinçli olmadığını söyledi.
Görür, "Kentsel dönüşüm çalışmaları genellikle deprem odaklı değil ve operasyonda halk da pek yok. Çevre, koşulları itibariyle depreme hazır değil" dedi.
Kentin tüm bileşenlerinyle hazırlık yapılması gerektiğini belirten Görür, "Deprem öncesinde yönetim deprem tehlike analizini, risk yönetimi analizini ve afet yönetimi çalışmalarını yaparak hazır olmalıdır. Deprem sonrasında da afeti en etkin şekilde yönetmelidir. Halk depremi nasıl karşılaması konusunda bilinçlendirilmelidir" şeklinde konuştu.
'Kentin tüm altyapısı deprem dirençli hale getirilmeli'
Görür açıklamaları şöyle: