Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması: Yapı stoku büyük ölçüde deprem dirençli değil

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kentte 7,2-7,6 arası deprem beklendiğini söyleyen Görür, yapı stokunun büyük ölçüde deprem dirençli olmadığını, halkın deprem konusunda yeterince bilinçli olmadığını söyledi.

Görür, "Kentsel dönüşüm çalışmaları genellikle deprem odaklı değil ve operasyonda halk da pek yok. Çevre, koşulları itibariyle depreme hazır değil" dedi.

Kentin tüm bileşenlerinyle hazırlık yapılması gerektiğini belirten Görür, "Deprem öncesinde yönetim deprem tehlike analizini, risk yönetimi analizini ve afet yönetimi çalışmalarını yaparak hazır olmalıdır. Deprem sonrasında da afeti en etkin şekilde yönetmelidir. Halk depremi nasıl karşılaması konusunda bilinçlendirilmelidir" şeklinde konuştu.

'Kentin tüm altyapısı deprem dirençli hale getirilmeli'

Görür açıklamaları şöyle:

"Kentin tüm altyapısı (yol, köprü, tünel, baraj, kanalizasyon, su, doğalgaz şebekeleri vb. deprem öncesi elden geçirilmeli ve deprem dirençli hale getirilmelidir. Deprem sonrası bu yapılar hızla kontrol edilip tamir edilmelidir. Kentteki yapı stoku en riskli yerlerden başlayarak elden geçirilmeli, deprem dirençsiz olanlar güvenli hale getirilmelidir. Bu işin içinde halk da olmalı, onlara uzun süreli ve düşük faizli kredi sağlanarak teşvik edilmelidir. Benzer tarama deprem sonrası yapılmalı ve binalar güçlendirilmelidir.

Depremin aynı zamanda bir çevre felaketine dönüşmemesi için deprem molozlarının nasıl ve nereye döküleceği ve geri kazanım için ne yapılacağı önceden planlanmalıdır. Bunların bertarafı için akarsu, göl ve denizler asla düşünülmemelidir. Tehlikeli atıkların depremde çevreye saçılmaması için deprem öncesi önlem alınmalıdır. Beklenen deprem Marmara Bölgesi'ni ekonomik açıdan devre dışı bırakabilir. Bu da tüm ülkenin krize girmesi demektir. Tüm iş dünyası ekip ve ekipmanlarını deprem güvenli hale getirmeli ve devre dışı kalmamak için önlem almalıdır."