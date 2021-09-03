İstanbul depremi için sadece 800 bin lira ayırıldı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, olası depremlerde kamu binalarının afet planı bulunup bulunmadığı ve olası İstanbul depremine karşı yapılan hazırlıklarla ilgili soru önergesine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un adına bakanlığın Strateji ve Geliştirme Başkanlığı yanıt verdi.

Anka'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "İstanbul’a 2021 yılında bakanlığınız tarafından depreme karşı önlem almak için ayrılan kaynak miktarı nedir?" sorusuna "800 bin lira" yanıtını verdi.

Yanıtta, İstanbul’da Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından Deprem Performans Analizi için 2020 yılında 210 bin 794 lira kaynak ayrıldığı ve bu kaynağın harcandığı, 2021 yılında güçlendirme çalışmaları için 800 bin lira kaynak ayrıldığı belirtildi.

Kamu binalarının envanterinin çıkarılması için akademik çalışmalara başlanıldığının belirtildiği yanıtta, 81 ilde veri toplama çalışmalarının devam ettiği söylendi. Deprem analizi yapılan kurumların talebi doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütüldüğü kaydedilerek, "Türkiye genelinde bugüne kadar toplam 3 bin 179 kamu binasında deprem dayanımlarının belirlenmesi ve gerektiğinde güçlendirme projelerinin hazırlaması çalışmaları bakanlığımız koordinasyonunda yapılmış olup, halen kurumlar tarafından talep edildiği taktirde bakanlığımızca bu çalışmalar yürütülmektedir" denildi.