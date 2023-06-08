Naci Görür'den 'deprem' açıklaması: 'Siyasi tercihlerinizi ona göre kullanın'

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Nerede yaşıyorsanız yaşayın, o kentin yerel yöneticlerinden ve merkezi yönetimden oranın deprem dirençli hale getirilmesini talep edin ve siyasi tercihlerinizi ona göre kullanın" açıklamasında bulundu.

Yurttaşlara depreme karşı öneride bulunan Görür, açıklamasının devamında "İster kabul edin ister etmeyin halk istemeden deprem belasından kurtulamayız. Deprem ülkesinde yaşamanın tek yolu bu" ifadelerini kullandı.

Görür'ün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Sevgili izleyicilerim, sizleri bilgilendirmek için ne yazarsak yazalım her biriniz yazımızı kendine göre yorumluyor veya anlıyor. Kimi beğeniyor, kimi beğenmiyor, kimi açık buluyor kimi kapalı buluyor. Arkadaşlar bilimsel öngörüleri istediğiniz gibi yönlendiremezsiniz. İster beğenin ister beğenmeyin neyse o. Çok rahatsız olursanız, o bilim insanını takip etmezsiniz.

Size aşağıda her ildeki insanın derdine çare olacak bir çözüm öneriyorum: Nerede yaşıyorsanız yaşayın, o kentin yerel yöneticlerinden ve merkezi yönetimden oranın deprem dirençli hale getirilmesini talep edin ve siyasi tercihlerinizi ona göre kullanın. İster kabul edin ister etmeyin halk istemeden deprem belasından kurtulamayız. Deprem ülkesinde yaşamanın tek yolu bu. Sevgiyle."