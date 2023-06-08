Evini kaybeden depremzedeye bir darbe de bankalardan

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 6 Şubat'ta 11 ilde yıkıma neden olan depremin ardından, konut kredisi kullanarak aldıkları evlerini kaybeden ve ayakta kalan evlerini sigortalatmak isteyen binlerce kişinin başı şu sıralar bankalarla ve sigorta şirketleriyle dertte. Bir tarafta depremden önce Zorunlu Deprem Sigortası yaptıran ancak konut kredisi kullandığı için DASK’ın yaptığı ödemeyi alamayanlar diğer tarafta da depremden sonra evini tüm risklere karşı korumak için sigortalatmak isteyenler var.

‘Şirketler risk almak istemiyor’

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, deprem bölgesinde yer alan şehirlerde konut sigortası yaptırmak veya yenilemek isteyen depremzedeler için yeni bir uygulama başladı. Zorunlu Deprem Sigortası haricinde evlerini ve eşyalarını tüm risklere karşı korumak için konut sigortasına yönelen bölge halkı birçok prosedürün arasında adeta boğuluyor.

Deprem bölgesinde ihtiyari konut sigortası yani ev ve evin içerisinde yer alan tüm eşyaları deprem, su baskını, yer kayması gibi doğal afetler ile yangın, hırsızlık gibi birçok riske karşı korumak isteyenlere yeni şartlar getirildi. Buna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın deprem sonrası yaptığı inceleme sonucunda verdiği hasar raporu, evin iç ve dış cephesinin fotoğrafları, kolon ve kirişlerin görselleri isteniyor. Acente tarafından istenen belgeler sisteme yüklendikten sonra eğer sigorta şirketinin genel müdürlüğü onay verirse konut sigortalanabiliyor.

Deprem bölgesine özel olarak yapılan bu uygulamayı değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanvekili sigortacı Ayhan Altunok bu yeni şartları şöyle aktardı:

“Sigorta şirketleri depremin hemen ardından ihtiyari konut sigortaları için normal işleyişin dışında bir süreç başlattı. Sigortalanacak hasarsız konutlar için evin içinin ve dış cephesinin bulunduğu görseller, bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucu verilen hasar tespit durumunu gösteren belgenin sigorta acentesine ibrazı zorunlu hale getirildi. İstenen belgeler sisteme yükleniyor ve eğer sigorta şirketinin genel müdürlüğü onay verirse konut sigortalanıyor. Deprem öncesinde konut sahibi ya da kiracı istediği teminat bedeli doğrultusunda yaşadığı konutu sigortalayabiliyordu. Bu uygulama depremden dolayı yapılıyor. Çünkü bölgede risk devam ediyor. Sigorta şirketleri de risk almak istemiyor. DASK yani zorunlu deprem sigortası için böyle bir şart yok.”

Bir darbe de bankalardan

Depremzedelerin yaşadığı sorunlar sadece sigorta şirketleriyle de kalmıyor. Konut kredisi devam eden ancak evi ağır hasar alan ya da yıkılan depremzedelere DASK tarafından yatırılan teminat bedeli ödemesini ‘daini mürtehin’ yani birinci alacaklı olan bankalar alıyor. Hem evlerinden hem de sigorta bedelinden olan depremzedeler ise kara kara düşünüyor.

Kredi başvurularında zorunlu hale getirilen deprem sigortasının bankaların verdikleri kredi bedelini garantilemek amacıyla yapıldığını söyleyen Altunok, “Vatandaş ev almak için bankalardan konut kredisi kullanıyor. Konut kredisi devam eden ancak yaşanan felakette ağır hasar alan ya da yıkılan konutlar için DASK’ın yaptığı ödemeyi birinci alacaklı yani krediyi veren banka alıyor. Özetleyecek olursak kredi kullanılarak alınan konut deprem nedeniyle ağır hasar aldıysa DASK tarafından hasar dosyasına ait yatırılan ödemeyi kredinin çekildiği banka alıyor, depremzedeye hiçbir ödeme yapılmıyor. Banka birinci alacaklı olduğu için kullandırmış olduğu kredi bedelini kurtarmak istiyor. Bankalar zaten kredi kullandıracağı zaman kendisini garanti altına almak için deprem sigortasını zorunlu kılıyor” dedi.