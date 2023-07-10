Naci Görür'den çağrı: Vakit geçirmeden Afet Bakanlığı kurulmalı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Vakit geçirmeden bir Afet Bakanlığı kurulmalıdır" dedi.

Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel ve heyelana ilişkin açıklama yapan Görür, "Bugünkü teknoloji ile deprem, heyelan ve su baskınlarına karşı etkin önlemler alınabilir" diye belirtti.

Görür'ün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Zonguldak dahil Karadeniz Bölgesinde sel ve heyelan büyük zarar veriyormuş. Bugünkü teknoloji ile deprem, heyelan ve su baskınlarına karşı etkin önlemler alınabilir. Çare afet dirençli kentlerdir (deprem, sel, heyelan, vb). Vakit geçirmeden bir Afet Bakanlığı kurulmalıdır. Liyakatlı kadrolarla kurulan, belli bir bütçesi olan, belirli plan ve hedefleri olan bu bakanlık ülkemizde insanlarımızın can güvenliğini sağlayacaktır."