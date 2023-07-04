Naci Görür'den Bakan Özhaseki'ye deprem bölgesine ilişkin 3 maddelik tavsiye

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı yerlerde yerleşime uygun bölge olmadığını belirten yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki’nin bu konuda yaptığı açıklamaları hakkında önerilerde bulundu.

Görür’ün açıklaması şöyle:

"Bugün gazetede gördüm. Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki kendilerinin 4 kırmızı çizgisi olduğunu söylemiş.

Birincisi fay hatları üzerinde yapılaşma olmayacak, ikincisi sıvılaşma alanlarından uzak durulacak, üçüncüsü dere yataklarında ve zeminin kötü olduğu yerlerden uzak durulacak ve dördüncüsü ise mühendislik ve yapım işlerinde sıfır tolerans uygulanacak.

Sayın bakan bunları 6 Şubat Depremi bölgesindeki belediye başkanlarına söylüyor.

Bu konularda aşağıdaki hususları arz etmek istiyorum:

1- Sadece bunlarla deprem dirençli yerleşim alanları oluşturulamaz ama çok önemli hususlar. Bunları dile getirip uygulamak için irade gösterdiği için çok teşekkür ederim, milletim adına kutlarım

2- Belediye başkanlarına verdiği bu talimatların keyfi tercihe terk edilmemesi için kanun ve yönetmeliklerle kent yönetim sistemleri içerisinde zorunlu hale gelmesini sağlasın. Bunun için ne gerekliyse yapsın

3- 6 Şubat deprem bölgesinde deprem açısından yerleşime uygun bölge hemen hemen yok gibi. Eğer bugünkü sorunları geleceğe ihraç etmemek istiyorsa bu bölgeyi özel kent planlaması, özel mimari tasarım, özel yapı malzemesi, özel mühendislik, özel zemin iyileştirme ve özel müteahhitlik teknoloji ve hizmetleriyle hazırlaması lazım. Aksi halde bugünkü yap-sat anlayışıyla bu mümkün olmayacaktır."