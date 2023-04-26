Naci Görür'den 6,8 büyüklüğünde deprem iddiasına yanıt

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür Malatya'da 6,8 büyüklüğünde deprem olabileceğine ilişkin iddialar üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"6 Şubat deprem kırıkları birbirlerini kesmedi. Aralarında kısa bir boşluk kaldı" diyen Görür "Burada bir deprem olabilir ama o kadar da büyük değil" ifadesini kullandı.

Görür paylaşımında şunları kaydetti:

"Amerikalılar Malatya’da 6,8 deprem olacak diyorlarmış. 6 Şubat deprem kırıkları birbirlerini kesmedi. Aralarında kısa bir boşluk kaldı (şekil). Burada bir deprem olabilir ama o kadar da büyük değil. Elazığ’dan Hatay’a kadar kırılmamış fay veya fay kesimlerinde küçük-orta boyutlu depremler olabilir ama DAF/ÖLÜ DENİZ hattı üzerinde artık uzun bir dönem büyük depremler olmaz. Sevgiyle (Şek: Hussein vd 2023)."

Amerikalılar Malatya’da 6,8 deprem olacak diyorlarmış. 6 Şubat deprem kırıkları birbirlerini kesmedi. Aralarında kısa bir boşluk kaldı (şekil). Burada bir deprem olabilir ama o kadar da büyük değil. Elazığ’dan Hatay’a kadar kırılmamış fay veya fay kesimlerinde küçük-orta boyutlu… pic.twitter.com/iybcE0kl14 — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 25, 2023

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, sarsıntılara sebep olan fay hattının bir bölümünde kırılma meydana gelmediğini ve sıkılaşmanın tespit edildiğini açıklamıştı. Bilim insanları, bu durumun başka bir depremi tetikleyebileceğini ve 6,8 büyüklüğünde bir sarsıntıya neden olabileceğini belirterek Malatya’nın Pütürge ilçesine işaret etmişti.