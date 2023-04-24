Uzmanlar bölgeyi inceledi, ilçe ismi verdi: 6,8’lik bir deprem olabilir

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri inceledi.

Jeofizikçiler, sarsıntılara sebep olan fay hattının bir bölümünde kırılma meydana gelmediğini ve sıkılaşmanın tespit edildiğini açıkladı. Duvar'ın aktardığı habere göre bilim insanları, bu durumun başka bir depremi tetikleyebileceğini kaydetti. Bilim insanları, bu durumun 6,8 büyüklüğünde bir sarsıntıya neden olabileceğini söyledi.

Malatya'ya işaret etti

Jeofizikçi Sylvain Barbot, “Zamanlamasını bilmiyoruz ancak nerede olabileceğini biliyoruz" dedi. Malatya’nın Pütürge ilçesine işaret eden uzmanlar, ilçe hattından geçen fayda kayma yaşanabileceğini tespit etti.

Sarsıntıların ardından yıkılan ve zarar gören binaları incelediklerini söyleyen Barbot, şu ifadeleri kullandı:

“Enkazın fotoğraflarından gördüğümüz şey, betonun kendisinin bile parçalandığıydı. Bu deprem, bina yönetmeliklerinde öngörülenden daha fazla sarsıntı üretebilir ancak daha fazla araştırma yapmadan bilemeyiz.”