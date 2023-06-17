Naci Görür: Malatya Fayı yöresinde dikkatli olmak lazım

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede sismik hareketlilik sürüyor.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de Malatya ve bölgesine ilişkin sorularla ilgili açıklama yaptı.

Görür sosyal medya açıklamasında şunları kaydetti:

"Malatya’lı komşularımla dertleşme. Deprem hepimizi üzdü, canımızı yaktı. Canlarımızı yitirdik, yaralananlarımız oldu. Ölenlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, tüm halkıma da baş sağlığı diliyorum. Devamlı bana yazıp fikrimi soruyorsunuz. Ben fikrimi söylüyorum ama okumayan, takip etmeyenler var ki tekrar tekrar soruyorlar. Çoğu arkadaşlar yazıyor 'Hocam, Malatya sürekli sarsılıyor' diye. Bakıyorum bahsettikleri 2-3’lük depremler. Arkadaşlar, bu büyüklükte depremler olur, sık olur. Büyük bir deprem geçirmiş bir kentte normaldir. Malatya çevresinde enerji büyük ölçüde boşaldı. DAF üzerinde büyük depremler beklemiyoruz. Sadece Malatya’nın Kuzey ve KuzeyBatı'daki Malatya Fayı yöresinde dikkatli olmak lazım. Bu son depremler oraya da stres transfer etmiş olabilir. Bunu da net olarak bilmiyoruz. Yerel yetkililer gerekeni yapıyordur. Lütfen bizlere, deprem olacak mı? Ne zaman olacak diye sormayın. Doğru olan Malatya’yı deprem dirençli hale getirmektir. Bunun için ısrarcı olun, yöneticilerden, siyasilerden bunu talep edin, sevgiyle"