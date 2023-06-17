CHP'li Akın: Deprem bölgesindeki belediyelerden kesinti yapılmamalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye genelindeki belediyelerin deprem felaketi yaşanmadan önce bu yılın şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında kamu borçlarına karşılık İller Bankası paylarının kesilmeden belediyelerin bütçesine aktarılmasına ilişkin bir karar alındığını anımsattı.

Ahmet Akın, “Deprem felaketinin ardından bütün belediyeler seferber oldu. Ancak deprem bölgesindeki belediyeler mağdur olan depremzede vatandaşlarımıza hala büyük fedakarlıklar yaparak hizmet götürmeye devam ediyor. Bu kapsamda hiç olmazsa deprem bölgesindeki belediyelerin kamu alacaklarına ilişkin erteleme kararı devam etmeli ve deprem bölgesindeki belediyelerin İller Bankası payları kesilmemeli” değerlendirmesinde bulundu.

‘Deprem bölgesindeki belediyelerimiz yıkımda da zarar gördü’

Deprem bölgesindeki belediyelerin İller Bankası paylarının kesilmesinin yurttaşlara yapılan yardımlarda aksamalara yol açtığını belirten Akın, iktidarın deprem bölgesindeki belediyelerde İller Bankası kesintisini kaldırması gerektiğini söyledi:

"Deprem bölgesindeki bütün belediyeler zaten zor koşullarda vatandaşlarımıza hizmet götürüyor. Depremde tesisleri yıkılan, personellerini kaybeden belediyelerin hakkı olan payın kesilmesi hangi vicdana sığar? Deprem felaketinden etkilenen kentlerimizdeki vatandaşlarımızın derdine derman olunması için hiç olmazsa 11 ilimizdeki bütün belediyelerden kesinti yapılmamalı. Deprem bölgesindeki belediyelerimiz zaten yıkımda da zarar gördüler. İktidarın bu çağrımıza kulak tıkamaması gerektiğini düşünüyoruz.”