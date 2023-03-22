Naci Görür: İRAP uygulanmadı, kamu görevlileri hakkında dava açılabilir

Prof. Dr. Naci Görür, 50 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği, yüz binlerce binanın yıkıldığı Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından yurttaşların kamu görevlileri hakkında dava açabileceğini belirtti.

İl Risk Azaltma Planının gereğinin yapılmadığına dikkat çeken Görür, “Can ve mal kaybına uğrayan vatandaşlar ilgililer hakkında ceza ve tazminat davaları açabilirler ve açmalılar” dedi.

Prof. Görür’ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Arkadaşlar, yanılmıyorsam İRAP Planları ile (İl Risk Azaltma Planı) Devlet tüm valilik ve belediyelere olası bir depreme karşı kentlerini nasıl depreme hazırlamaları gerektiği görevini verdi. İldeki depremle ilgili her kuruma ne yapması gerektiği hususunda talimatlar verdi. Dolayısıyla bugünkü deprem bölgesindeki kentlerde İRAP planının gereğinin yeterince yapılmadığını ortaya çıkan tablodan görüyoruz. O halde bu depremlerde can ve mal kaybına uğrayan vatandaşlar ilgililer hakkında ceza ve tazminat davaları açabilirler ve açmalılar."