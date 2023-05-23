Naci Görür haritadaki yerini paylaşarak deprem uyarısında bulundu

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Adana'daki son depremlerin ardından 'Pazarcık' hatırlatmasında bulundu, uyarılarını dile getirdi.

Görür, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çok sayıda takipcim, son günlerde Göksun, Hacikodal, Kazandere, Topallar, vb bulunduğu bölgedeki depremler hakkında ısrarla sorular soruyorlar. Bu bölgede daha 24 saat geçmeden 4’ler mertebesinde 3 deprem oldu. Depremler Savrun Fayı ile ilgili. Tahminime göre, Adana Havzasına doğru deprem bu bölgeden itibaren ilerleyecek. Benzer bir gelişimi Gaziantep/ Pazarcık’ta da görmüştük. Özellikle yöneticilerimiz Savrun güzergahında dikkatli olmalıdır."