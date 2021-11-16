Myanmar'da cuntadan devrik lidere 'seçim hilesi' suçlaması

Myanmar'da cunta, ülkenin devrilen lideri Aung San Suu Kyi'ye 2020 seçimlerinde hile yapma suçlamasını yöneltti.

Askeri darbenin ardından tutuklanan 76 yaşındaki Suu Kyi, yasadışı telsiz ithalatı, ayaklanmaya teşvik ve yolsuzluk suçlamalarından da yargılanıyor. Suu Jyi'nin, suçlu bulunması durumunda onlarca yıl hapis cezası alması bekleniyor.

Myanmar devlet medyasının aktardığına göre, darbe yönetimi, Suu Kyi'ye son olarak "seçim hilesi ve hukuksuz eylemler" suçlamalarını yöneltti.

Medyanın raporuna göre, eski devlet başkanı Win Myint ve eski seçim komisyonu başkanının da dahil olduğu 15 diğer yetkiliye de aynı suçlamalar yöneltildi.

Darbe yönetimi, Temmuz ayında 11 milyondan fazla seçmenin işleminde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle 2020 seçim sonuçlarını iptal etmişti.