Myanmar'da darbe yönetimi son seçim sonuçlarını iptal etti

Myanmar'da cunta yönetimi, 2020'de yapılan ve Aung San Suu Kyi'nin Demokrasi İçin Ulusal Birlik (NLD) partisinin kazandığı genel seçimin sonuçlarını "özgür ve adil bir şekilde" gerçekleşmediği gerekçesiyle iptal etti.

Cuntanın seçim komisyonu, incelemeler sonucunda seçimde 11 milyondan fazla usulsüzlük vakalarının tespit edildiğini söyledi.

Komisyon başkanı Thein Soe, "NLD, Covid-19 kısıtlamalarını suistimal ederek iktidarı diğer parti ve adaylardan alma girişiminde bulundu. Seçim özgür ve adil bir şekilde yapılmadı. Bu nedenle seçim sonuçları iptal edildi" dedi.

Soe, ülkede yeni bir seçimin yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir bilgi vermedi.

Myanmar'da cunta yönetimi, daha önce yaptığı açıklamada, ülkede iki yıl içinde yeni seçim yapılacağını söyleyerek, NLD'yi kapatmakla tehdit etmişti.

Myanmar'da askeri darbenin ardından tutuklanan NLD lideri Suu Kyi, koronavirüs kısıtlamalarını suistimal etmek ve yasadışı telsiz ithal etmek suçlamalarıyla yargılanıyor.

Myanmar'da darbe

Myanmar ordusu, Şubat ayı başında bir yıllık olağanüstü hal ilan ederek yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ve iktidar partisinden diğer üst düzey isimler, düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Ülkede darbenin ardından devam eden gösterilerde şu ana kadar 900'den fazla kişinin öldüğü iddia ediliyor.