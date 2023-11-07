Myanmar ve Rusya'dan Andaman Denizi'nde ortak askeri tatbikat

Myanmar'da iktidardaki askeri yönetim kontrolündeki "Global New Light of Myanmar" gazetesi, ülkenin Rusya ile düzenlediği ilk ortak askeri deniz tatbikatına ilişkin detayları paylaştı.

Buna göre, Myanmar'ın güneyindeki Myeik kentinin 157 kilometre batısında, Andaman Denizi'nde düzenlenen ortak askeri tatbikat, bugün başladı ve 3 gün sürecek.

Myanmar devlet televizyonu MRTV, Myanmar'ın güney doğusundaki Yangon kentinden bazı Rus gemilerinin tatbikat alanına geldiğini kaydetti.

İki ülkenin ilk ortak askeri deniz tatbikatında, iki ülke ordusuna ait hava ve deniz araçları havadan, karadan ve denizden tehditlere karşı talim yapacak.