'Müze olacak' denilen bina Emine Erdoğan’ın vakfına tahsis edilmiş!

Emine Erdoğan’ın kurucusu olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfı’nın İstanbul Eyüpsultan’daki hizmet binası AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açıldı. Emine Erdoğan’ın vakfının hizmet binası olarak açılışı yapılan binanın ise kamuya ait olduğu ortaya çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, vakfa tahsis edilen bina AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’nin eski hizmet binasıydı. 1875 yılında yapılan tarihi bina, Eyüpsultan Belediye Meclisi’nin 2021 tarihli kararıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmişti.

Bakanlık tarihi yapıyı, “Müze yapılmak üzere ihtiyaç duyulduğunu belirtilerek” belediyeden istemiş ve CHP’li meclis üyelerinin itirazlarına rağmen bina AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla bakanlığa devredilmişti. Bu devir karşılığında da belediyenin 14 milyon 45 bin TL’lik vergi borcunun silinmişti.

Ancak tarihi yapının restore edilerek Emine Erdoğan’ın kurucusu olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfı’na tahsis edildiği açığa çıktı.

Binanın eski hali.

Vakfı çok sayıda AKP'li kurdu

2020 yılının Şubat ayında Şule Yüksel Şenler Vakfı’nın kuruluş kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Vakfın malvarlığı da 90 bin TL olarak belirlenmişti.

Vakfın kurucuları ise şöyle sıralanmıştı: Emine Erdoğan, AKP Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, 26’ncı dönem AKP İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, AKP Konya Milletvekili ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Taksim Cami Vakfı Kurucusu ve Sur Yapı Şirketi’nin sahibi Ziya Altan Elmas, Nurhayati İnanç, Fatma Bayram, Türkan Kumru, Fatma Özdemir ile Gaffar Koca.

Vakfın kuruluş amacı “Şule Yüksel Şenler hanımefendinin aziz hatırasını yaşatmak, korumak ve örnek teşkil eden hayat hikâyesini biçimlendiren perspektifini anlatmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir” olarak açıklandı. Vakfın feshi halinde de vakfa ait malların, belirlenen aynı amaca yönelik diğer bir vakıf veya resmi kuruma devredileceği belirtildi.

'Evliliğimize vesile oldu'

Türbanın yaygınlaşmasının simge isimlerinden olan Şenler’e yazı ve konuşmaları nedeniyle çok sayıda dava açıldı. Şule Yüksel Şenler’in tasarımı olması nedeniyle "Şulebaş türban" olarak isimlendirilen tesettüre uygun baş bağlama şeklini Hayrünnisa Gül ve Emine Erdoğan da tercih etti.

Emine Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan’la tanışması ve evlenmelerine aracılık da eden Şule Yüksel Şenler’in hayatını kaybetmesinin ardından “Evliliğimize vesile olduğun için şükran borçluyum” diye konuşmuştu.