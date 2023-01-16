Erdoğan: İpe un serilmesini ne milletimiz, ne kadınlarımız affedecektir

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'na katıldı.
Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:
'Milletin iradesine vurulan zincirleri tek tek parçaladık'
- Milletin iradesine vurulan zincirleri tek tek parçaladık. Üniversite kapılarında gözyaşı döken genç kızlarımızın acılarını dindirdik. Kamuda başörtülü kadınlarımızın baskıya uğramadan çalışmalarının önünü açtık. Artık başörtülü valimiz de subaylarımız da var. Bütün bunlarla beraber yargıda hakimlerimiz, savcılarımız var. Hani olmaz diyorlardı? Er veya geç olacak dedik ve oldu.
- Kat sayı zulmü gibi adaletsizlikleri ortadan kaldırdık. Kuran kurslarımızı ve ilim irfan yuvalarını hedef alan darbe ürünü düzenlemeleri tarihe gömdük. Şimdi atacağımız yeni bir adımla kadınlarımızın hak ve hürriyet alanını daha da genişleteceğiz.
'Reform sürecinin baş tacı olacak'
- Anayasa teklifi yasalaşınca reform sürecimizin adeta tacı olacak. Düzenleme yasalaştığında kimse sosyal medya üzerinden eski yaraları deşemeyecek. Madem bunu söyledin, anayasal zemine oturtalım dedik.
- Kadınların en temel hakkı olan kılık kıyafet özgürlüğü anayasal güvenceye kavuşturularak eski Türkiye heveslilerinin kursaklarına bir düğüm daha atılacaktır.
'İnsan fıtratına aykırı sapkınlık virüsü'
- Arkadaşlarım ziyaret etmek istedi, kabul etmediler. Teklifimizle kadınlarımızın haklarını güçlendireceğiz. Özgürlük kılıfı altında aile müessesesinin yok edilmesine rıza göstermeyeceğiz. İnsan fıtratına aykırı sapkınlık virüsünün millet varlığımızı zehirlemesinin önüne set çekmek istiyoruz.
'Ne milletimiz ne kadınlarımız affedecek'
- 400'ün üzerinde oyla kadınlarımızın beklentisine Meclis'in cevap vermesini bekliyoruz. Beklentimiz gerçekleşmezse bu durumda egemenlik kayıtsız şartsız milletin demiyor muyuz? Öyleyse millete gideceğiz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, böyle bir meselede ipe un serilmesini ne milletimiz, ne kadınlarımız affedecektir.