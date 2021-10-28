'Muz yeme' videosu paylaşan 11 Suriyeli gözaltına alındı

“Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz…” söylemi sonrası sosyal medya platformlarından muz yeme içerikli video ve paylaşımın yapılmasının ardından 11 Suriyeli sığınmacının gözaltına alındığı belirtildi.
ANKA'da yer alan habere göre, benzer içerikli video çektikleri tespit edilen 31 kişiden 11'i gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekleri belirtildi
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden paylaşılan videoları gerekçe göstererek, 7 Suriyelinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.