Mutlak butlan piyasalarda dalgalanmaya yol açmıştı: Finansal İstikrar Komitesi toplanacak

CHP’nin 38. Kurultayı için verilen mutlak butlan kararının, ekonomi piyasalarında ani ve sert bir dalgalanmaya yol açmasının ardından Finansal İstikrar Komitesi'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yarın sabah toplanacağı duyuruldu.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 21.05.2026 , 23:21

CHP’nin 38. Kurultayı için verilen mutlak butlan kararı, ekonomi piyasalarında ani ve sert bir dalgalanmaya yol açtı. 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, mutlak butlan kararının duyulmasının ardından hızla değer kaybetti. Endeksteki düşüşün yüzde 6'yı aşması üzerine endeks bazlı devre kesici uygulaması devreye girdi.

Bloomberg'in haberine göre Mutlak butlan kararıyla eşzamanlı olarak Türkiye, ABD-İsrail'in İran'a saldırıyla başlayan savaşın ardından mart ayında elindeki ABD Hazine tahvili varlıklarının neredeyse tamamını elinden çıkardı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Finansal İstikrar Komitesi'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yarın saat 08:30'da toplanacağı duyuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Toplantıda, finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkileri ile piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımların değerlendirilmesi planlanmaktadır" denildi.

