Ekonomide çifte kırılma: Borsa çakıldı, Hazine ABD tahvillerini elden çıkardı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultayı davasında kritik bir karara imza attı. Mahkeme, CHP'nin 38. Kurultayı'nı "şaibeli" ilan ederek mutlak butlan kararı verdi. Bu kararla birlikte, yaklaşık 3 yıldır görevine devam eden Özgür Özel ve parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Mahkeme, Özel yönetiminin yerine eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimini kayyım olarak atayarak görevi devralmalarına hükmetti.

Borsa çöktü

Yargının CHP yönetimine yönelik aldığı bu karar, ekonomi piyasalarında ani ve sert bir dalgalanmaya yol açtı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, mutlak butlan kararının duyulmasının ardından hızla değer kaybetti. Endeksteki düşüşün yüzde 6'yı aşması üzerine endeks bazlı devre kesici uygulaması devreye girdi.

Özellikle bankacılık endeksinde gün içi yaşanan düşüş yüzde 8'in üzerine çıktı.

Piyasalardaki sert düşüş nedeniyle işlemlere ara verilirken Borsa İstanbul yönetimi tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Saat 17:42:06 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler geçici olarak durdurulmuştur" denildi.

Türkiye, ABD tahvillerinin neredeyse tamamını sattı

Mutlak butlan kararıyla eşzamanlı olarak önemli bir haber de gündeme düştü. Bloomberg'in haberine göre Türkiye, ABD-İsrail'in İran'a saldırıyla başlayan savaşın ardından mart ayında elindeki ABD Hazine tahvili varlıklarının neredeyse tamamını elinden çıkardı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan resmi verilere bakıldığında, Türkiye’nin elinde bulundurduğu ABD tahvillerinin tutarı 16 milyar dolardan 1,8 milyar dolara kadar geriledi.

Haber kaynakları, bu büyük çaplı satışların İran savaşı sonrasında "küresel piyasalarda tırmanan dalgalanmaya karşı Türk Lirası’nı desteklemek amacıyla gerçekleştirildiğini" belirtti. Bu süreçte dalgalanmanın ekonomik etkilerini hafifletmek adına Merkez Bankası da döviz ve altın rezervlerinden satışlar yapmıştı.