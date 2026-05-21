Mutlak Butlan davasını açan CHP'nin AKP'den transferi Lütfü Savaş: Türk siyasi tarihinin en önemli davasıydı
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 21.05.2026 , 18:55
CHP’nin yıllar önce AKP’den transfer edip Hatay Belediye Başkanı yaptığı Lütfü Savaş, son 31 Mart seçimlerinde de gelen tüm tepkilere rağmen CHP adayı olarak gösterilmişti.
Seçimlerden yenilgiyle çıkan Savaş, AKP’nin CHP’ye karşı elindeki en büyük silahlardan biri olan mutlak butlan davasını açan kişiydi.
CHP’ye kayyım atanması için elinden geleni yapan Savaş, davadan çıkan kararı, "Türk siyasi tarihinin en önemli davasıydı. Hayırlı uğurlu olsun" sözleriyle değerlendirdi.
soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.