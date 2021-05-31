Müteahhitler demir fiyatlarından yakındı ama asıl dertleri devlet desteği

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, inşaat demirinde son bir yılda yüzde 116’lık fiyat artışı yaşandığını söyleyerek, fiyatların bu düzeyde kalması halinde ekonomik konut üretiminin zora gireceğini öne sürdü.

İlgili bakanlıklar ve kurumlar ile görüşmeler yürütüldüğünü anlatan TMB Başkanı Eren, "Temel girdilerde öngörülmesi mümkün olmayan yüksek fiyat artışı, 200'ü aşkın iş koluyla doğrudan bağlantılı, ekonominin lokomotifi sayılan inşaat sektörünü zor durumda bırakmıştır. Sektörün önemli girdileri arasında yer alan inşaat demirinde son bir yılda kaydedilen yüzde 116'lık fiyat artışı ne enflasyon, ne de kur artışları ile açıklanamamaktadır" dedi.

Eren "inşaat demiri fiyatlarının ek tedbir alınmadıkça kısa vadede olumlu yönde değişmesi ve belirsizliğin giderilmesinin mümkün olmayacağını" da söyledi. TBM Başkanı şöyle konuştu:

"İnşaat demiri ile ilgili fiyat farkı formülünde kullanılan endeks ortaya çıkan bu beklenmedik maliyeti karşılamaya yetmemektedir. Kamu yatırımlarında piyasa şartlarını doğru bir şekilde yansıtacak endeksler kullanan, etkin ve adil bir fiyat farkı düzenlemesi yapılması gerekmektedir. Ayrıca demir çelik üreticilerinin bir nebze fedakârlık yapmaları beklenebilir."

'İnşaatçıların devletten talepleri son dönemde arttı'

TMB Başkanı Eren'in açıklamalarının ardından konuyla ilgili görüştüğümüz bir iktisatçı şu değerlendirmeyi yaptı:

"İnşaatçıların devletten talepleri son dönemde arttı. Konut kredisinde faiz indirimi gibi taleplerle, devlet desteği arıyorlar. İnşaat demirinin konut nihai satış fiyatı içindeki payı yüksek değil. Demir ve çimento, konut inşaatında toplam maliyet içinde yüzde 10 civarında bir yer tutuyor. Bu konuda gösterilen tepkinin daha çok sözünü ettiğim 'devlet desteği' talebiyle yapılan lobi çalışmasının parçası olduğunu düşünmek doğru olur. Demir fiyatındaki artış sayısal olarak kolay savunulabilir bir saptama bu yüzden gündeme geliyor.

Sermaye cephesinden yapılan bu tür açıklama ve yakınmalar, pandemi politikalarında da gözetilen gruplardan geliyor. Deyim yerindeyse patronların 'kulaklarından kâr fışkırıyor' ama istekleri bitmiyor."