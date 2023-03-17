Müşterilerin hesabından bir yılda yaklaşık 6 milyon TL çeken bankacı gözaltına alındı

Edirne'de müşterilerinin hesabından yaklaşık 6 milyon lira çeken 15 yıllık banka çalışanı gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası, müşterilerin hesabından izinsiz para çektiği iddiasıyla bir bankada çalışan H.E.Ö'yü gözaltına aldı.

Gözaltına alınan H.E.Ö polise verdiği ifadede, çalıştığı bankanın müşterisi olarak tanıdığı G.G ile arkadaş olduklarını, onun tehdit ve yönlendirmeleriyle 1 yılda 8 müşterinin hesabından 5-6 milyon lira nakit olarak çektiğini anlattı.

Paranın tamamını G.G'nin adamlarına verdiğini, kendisinin de dolandırıldığını ileri süren H.E.Ö, şikayetçi oldu. Polis ekipleri G.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli H.E.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)