Çarşı hakkında 'terör' davası açmıştı: Savcı açığa alındı

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'nın tribün liderlerinin de aralarında bulunduğu 35 kişi hakkında, Gezi Direnişi nedeniyle, “hükümeti yıkmaya teşebbüs" suçlaması ile iddianame hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Adem M. dün HSK tarafından açığa alındı.

Adem M.’nin hazırladığı Çarşı iddianamesinde 35 isim şüpheli olarak yer alırken, Çarşı grubu liderleri olarak tanınan Erol Özdil, Cem Yakışkan ve Numan Bülent Ergenç’e, 'hükümeti yıkmaya teşebbüs' ve ‘silahlı terör örgütü kurma’ suçlamaları yöneltiliyordu. Diğer şüphelilere ise, "hükümeti yıkmaya teşebbüs" suçlamasının yanı sıra, 'Çarşı grubunun liderlerinin kurduğu silahlı örgütün üyesi olmak', 'kamu görevlisine direnmek', 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri düzenlemek', 'ruhsatsız silah bulundurmak' gibi suçlamalar yöneltiliyordu.

Çarşı davasının ardından terfi almıştı

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Çarşı davasını açtıktan sonra İstanbul Adliyesi’nden Bakırköy Adliyesi gönderilen Adem M. önce terfi alarak Küçükcekmece Başsavcıvekilliği’ne atandı. Sonrasında ise Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi. Son süreçte Bakırköy Adliyesi’nde görev yapan Adem M. dün itibarıyla görevden uzaklaştırıldı.

Para tahsil etmeye çalıştı

İddiaya göre "parasal bir mesele" nedeniyle Adem M. yanında bulunan bir kadın ve bir erkekle bir işyerine gitti. Burada şahıslardan birisi kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu, diğeri ise kendisini polis olarak tanıtarak para tahsil etmeye çalıştı.

İddiaya göre Adem M. ise savcı olduğuna dair kimlik kartını gösterdi. Müştekilerin şikayetiyle soruşturma başlatıldı. Adem M.’nin yanında bulunan iki kişi “nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklanırken, Adem M. hakkında Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi müfettiş görevlendirerek soruşturma başlattı. Dün ise HSK 2. Dairesi Adem M. hakkında görevden uzaklaştırma kararı verdi.