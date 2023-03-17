AKP'li muhtardan çocuğa cinsel istismar: Tutuklandı

13 Mart 2023 günü İstanbul Bağcılar Polis Merkezi Amirliği’ne giden bir anne, Yavuzselim Mahallesi Muhtarı İbrahim Arslan’dan şikayetçi olmak istediğini söyledi. Burada beyanı alınan anne, İbrahim Arslan’ın, 16 yaşındaki lise öğrencisi oğluna cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

BirGün yazarı Timur Soykan'ın haberine göre, işçi olarak çalışan anne özetle şunları söyledi:

“Dün akşam, 12 Mart 2023 akşamı oğlum evdeyken bana Muhtar İbrahim Arslan’ın kendisine cinsel davranışlarda bulunduğunu söyledi. Ben daha açık anlatmasını istedim. Oğlum, muhtarın kendisini muhtarlıkta içeriye çağırdığını ve kendisine yardım adı altında 800 lira verdiğini söyledi. Sonrasında kamera olmayan bir bölmeye geçtiklerini anlattı…”

'Silahını belinin arkasından çıkardı'

Anne, cinsel istismara yönelik oğlunun anlatımlarını aktardıktan sonra beyanına devam etti:

“Ben oğluma neden buna engel olmadığını sordum. Oğlum, muhtarın içeriye girdiklerinde silahını belinin arkasından çıkardığını ve monitörün altına koyduğunu anlattı. Kendisinin ‘Beni vurmazsın değil mi’ dediğini söyledi. Ben bu durumda şok geçirdim. Psikolojik olarak çok etkilendim. Biz bu şahsı 10 yıldır tanırız. Oğluma bağış adı altında ara sıra para verir.”

Anne, cinsel istismar sırasında oğlunun giydiği pantolonu da polise teslim etti.

İkinci bir şikayet

İkinci bir lise öğrencisi çocuk da İbrahim Arslan’ın muhtarlıkta kendisine yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

İki çocuk babası, 40 yaşındaki muhtar gözaltına alındı. 14 Mart 2023 günü savcılık sorgusunun ardından ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanması istemiyle Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Buradaki ifadesinde “… Anlattıkları hususlar doğru değildir. Cinsel maksatlı herhangi bir temasım olmamıştır. Kaldı ki bugün itibariyle (İkinci şikayetçi çocuğun ismini söylüyor) ve annesi savcılığa dilekçe yazarak ifadesinde yer alan anlatımlarını arkadaşı (İlk şikayetçi çocuğun ismini söylüyor) yönlendirmesi ve tesiri ile yaptığını, halbuki olayın iç yüzünün anlattığı gibi olmadığı yönünde dilekçe vermişlerdir… Hakkımdaki isnadı kabul etmem. Ben mahallede sevilen bir kişiyim. Serbest bırakılmamı talep ediyorum” dedi.

'18 yaşından küçük olduğunu bilmiyordu'

İbrahim Arslan’ın avukatı ise muhtarlıktaki kamera kayıtlarında bir tehdit ya da şiddet görüntüsü olmadığını savundu. Muhtar ile mağdurun ebat ve fiziksel güç olarak denk olduğunu belirten avukat şöyle devam etti:

“Müvekkilim savunmasında beyan ettiği gibi mağdurun 18 yaşından küçük olduğunu bilmemektedir. Müvekkilim toplum içinde sevilen bir insandır. Bu suç ile muhatap olduğu için mağdurdur. Mağdurun vermiş olduğu beyanlar yalan beyandır… Müvekkilim görüntülerde yan tarafa geçtiğinde üzerinde taşımakta olduğu silahı yoktur. Kamera kayıtlarına denk gelecek şekilde bir arbede ya da darp olayı söz konusu değildir… ”

'Muhtarlık seçimleri öncesi siyasi bir komplo'

Avukat savunmasında muhtarlık seçimleri öncesi siyasi bir komplo iddiasında da bulundu ve “Yakın zamanda gerçekleşecek olan seçim öncesi müvekkilimin rakipleri tarafından çocuklar kullanılarak hazırlanan bir komplo vardır” diye konuştu.

Sulh Ceza Hakimi, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı ve suçun katalog suçlardan olması nedeniyle Muhtar İbrahim Arslan’ı "çocuğun cinsel istismarı"ndan tutukladı. Polise teslim edilen pantolondaki inceleme sonucu gerçeği ortaya koyacak.

Sıkı bir AKP destekçisi

Muhtar İbrahim Arslan’ın sosyal medya paylaşımlarında AKP’nin sıkı bir destekçisi olduğu anlaşılıyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki muhtarlar toplantısında siyasilerle çektirdiği fotoğrafları da Twitter hesabında paylaşmış. İbrahim Arslan, aynı zamanda Bağcılar Samsunlular Platformu Başkanı.