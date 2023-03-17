Sahte diploma skandalı: 'Aralarında milletvekilleri var'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sahte diploma skandalını Meclis gündemine taşıdı.

Ayrıntıları Cumhuriyet TV’den Ebru Birçak Edebali’ye anlatan Başarır, "pek çok tanınmış isme çay ısmarlar gibi diploma ısmarlandığını" söyledi.

Başarır, "Aralarında Osmaniye milletvekili var, Ankara milletvekili var. Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu Genel Sekreteri Necdet Ada var, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanı Osman Çangal var, Sağlık Bakanlığı Müşaviri Gökhan Biçkur var..." dedi. Ali Mahir Başarır, “Ver mehteri” sloganıyla ünlenen sunucu Erkan Tan’ın da bulunduğu kişilerin sınava bile girmeden diploma sahibi olduğunu söyledi.

Öte yandan CHP Grubu’nun, “Türk Hava Kurumu Üniversitesinde 2016-2017 ve öncesi yıllarda verilen yüksek lisans diplomalarının incelenmesi” amacıyla TBMM Başkanlığı’na verdiği Meclis Araştırması Önergesi'nin Genel Kurul’da görüşülme önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.