Osmaniye'deki depremzede çadırları arazi 'MHP il başkanına ait' denilerek taşınmak isteniyor

Osmaniye'de depremde en çok yıkımın yaşandığı İstasyon Mahallesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan çadır kentin yeri Valilik tarafından bir kez daha değiştirilmek isteniyor.

Gerekçe ise Osmaniye MHP İl Başkanı Yusuf Çomu'nun çadırların bulunduğu arazinin yanındaki boş arazinin sahibi olması.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deprem sonrası kurduğu çadırlar, Osmaniye'deki ilk yerinden okul bahçesi olduğu ve okullar açılacağı için kaldırılmıştı.

Valilik 30'a yakın çadırın taşınması için şimdiki araziyi göstermiş, İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının desteği ile İstasyon Mahallesi'ndeki bu boş araziye kurulan çadırlara ise depremzedeler yerleştirilmişti. Ancak bu süre zarfında araziye İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce getirilen banyo, tuvalet ve yemekhanenin kurulmasına da izin verilmemişti.

Şimdi de depremzedeler çadırların bulunduğu alanın yanındaki arazinin şahsi sahibi olduğu belirtilen MHP İl Başkanı Çomu'nun isteği üzerine yerlerinden edilmek isteniyor.

MHP'li başkan Çomu'nun daha önce de il emniyet müdürü ile birlikte çadırların bulunduğu alana gelip çadırların sökülmesi için baskı yaptığı belirtiliyor.

Depremin ardından ilan edilen OHAL'e rağmen depremzedelere MHP'li başkanın "şahsi arazisi" olduğu gerekçesiyle yerlerini değiştirmeleri baskısı bugün de devam etti.

soL'un edindiği bilgiye göre depremzedelere önce hasarlı bir düğün salonu yer olarak gösterildi, şimdi de Vali çadırlardaki depremzedeleri başka bir yere geçmeleri için ikna etmeye çalışıyor. Depremzedeler ise konteynerler gelene kadar bulundukları arazide bir ay daha kalmak istiyorlar.

Çadırların sökülmesi durumunda belediye tarafından bu alana Ramazan çadırı kurulmak istendiği de iddialar arasında.