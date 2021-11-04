Muş'taki iki devlet hastanesinde kadın hastalıkları ve kadın doğum doktoru yok

Muş’un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde bulunan devlet hastanelerinde kadın hastalıkları ve kadın doğum doktorunun olmadığı ortaya çıktı.

Kadın hastalıkları ve doğum oranının yüksek olduğu her iki ilçede uzun süredir kadınların muayene olabilmek adına farklı il ve ilçelere gitmek zorunda kaldığı öğrenildi. Konuyu gündeme getiren HDP Muş Milletvekilleri Şevin Coşkun ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Milletvekilleri Bulanık Devlet Hastanesi'ne atanan kadın hastalıkları ve doğum doktorlarından birinin 3 ay önce doğum iznine ayrıldığını diğerinin ise 20 Ağustos 2021 tarihinde atandığı günden itibaren "yurtdışı görevi" nedeniyle ilçeye hiç gitmediğini söyledi. Gülüstan Kılıç Koçyiğit, kadın hastalıkları ve doğum doktoru talebine ilişkin hastane idaresinin defalarca Sağlık İl Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı'na gerekli müracaatlar yapmış olmasına rağmen kendilerine herhangi bir dönüşün yapılmadığını belirtti.

'Tıbbı cihazlar da yok denecek kadar az'

Gülüstan Kılıç Koçyiğit şunalrı söyledi:

"Malazgirt Devlet Hastanesi'nde durum daha da vahimdir. Hastaneye sadece 2020 yılı içerisinde acil polikliniğine 80 bin 333, diğer polikliniklere ise 76 bin 794 hasta giriş yapmıştır. Buna rağmen hastanede Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktoru olarak atanan sadece bir kadro bulunmaktadır. Bu kadroya atanan doktor 6 aydır doğum izninde olduğundan söz konusu polikliniğin kapısı 6 aydır hastalara kapalı. Bu duruma bağlı olarak kadınların doğum veya kadın hastalıkları şikayetleri nedeniyle muayene olamadan çevre il ve ilçelerde bulunan hastanelere gitme mecburiyetinde kaldıkları görülmektedir.

İlçe hastanesinde ayrıca Kulak Burun Boğaz, Üroloji, Kardiyoloji, Fizik Tedavi ve Göğüs Hastalıkları doktorları da bulunmamaktadır. Hastanede tıbbı cihazlar yok denilecek kadar azdır, en çok ihtiyaç duyulan cihazların başında; BT (bilgisayarlı Tomografi), Röntgen, MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme) cihazları gelmektedir. Belirtilen eksik ve sorunlar nedeniyle yurttaşlar hem maddi hem manevi olarak zor durumda kalıyor."

Soru önergesi şöyle: