Mustafa Yılmaz dördüncü kez EPDK Başkanlığına atandı

Mustafa Yılmaz dördüncü kez Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanlığı görevine atandı.

Yılmaz'ın EPDK Başkanlığı'na atanmasına ilişkin karar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

2014'ten beri görevinde

20 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile EPDK Başkanı olarak atanan Yılmaz, görev süresinin bitimini müteakiben 1 Mart 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla tekrar EPDK Başkanlığına getirildi.

Yılmaz 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından 3 Mart 2020 tarihinde Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla üçüncü kez EPDK Başkanlığı görevine atandı.

Çifte maaşla gündeme gelmişti

2021 yılında dönemin CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, üç dönemdir EPDK Başkanı olan Mustafa Yılmaz'ın da çifte maaş alan bürokratların arasında yer aldığını açıklamıştı.

Yılmaz'ın Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği yaptığını aktaran Bakıroğlu, "AKP'nin vazgeçemediği ve üçüncü defa EPDK başkanlığına atanan Mustafa Yılmaz kurumdan aldığı maaşın yanında yönetim kurulu üyesi olduğu THY Teknik A.Ş.'den de huzur hakkı alıyor. AKP'nin ballı bürokratlar kervanına EPDK başkanı Yılmaz'da eklendi" ifadelerini kullanmıştı.